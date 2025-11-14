Google: Hoeveelheid memory safety-kwetsbaarheden met een factor duizend gedaald door omarming Rust

Google meldt dat door het omarmen van Rust voor Android-beveiliging de hoeveelheid memory safety-kwetsbaarheden met een factor duizend is gedaald ten opzichte van de C en C++ code van Android. Daarnaast worden aanpassingen in Rust vier keer minder vaak teruggedraaid en is Google 25% minder tijd kwijt aan het reviewen van code.

Het Amerikaanse techbedrijf wil het gebruik van Rust binnen de softwarestack van Android gaan verbreden. Naast eigen apps en software-libraries zet het bedrijf Rust nu ook in de Linux-kernel en firmware. Daarnaast introduceerde Google onlangs de eerste Rust-driver in de Android 6.12 kernel. Ook meldt het techbedrijf met partners als ARM en Collabora te werken aan een Rust-gebaseerde GPU-driver voor kernelmodus.

Het wijst erop dat Rust niet volledig immuun is voor memory safety-kwetsbaarheden. Zo is een lineaire bufferoverflow in CrabbyAVIF (CVE-2025-48530) ontdekt en verholpen. Het techbedrijf stelt dat Rust dan ook gecombineerd moet worden met beveiligingslagen zoals de Scudo-hardened allocator. Zo voorkwam Scudo in dit geval de exploitatie van de kwetsbaarheid en hielp het probleem te identificeren.