Man krijgt taakstraf voor aansluiten van cryptominers op router windmolenpark

Een voormalige technisch manager van een beheerpartij van een windmolenpark is wegens het aansluiten van cryptominers op een router van het park veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van ruim vierduizend euro betalen. De man was werkzaam als technical manager bij de beheermaatschappij van windmolenparken in Gieterveen en Waardpolder.

Eind 2022 sloot hij drie cryptominingcomputers aan op een router van het windmolenpark in Gieterveen. Daarnaast plaatste hij twee Helium nodes in windturbines in het windmolenpark Waardpolder. Deze apparaten moesten gegevens doorsturen. Na ontdekking van de apparatuur werd de man uiteindelijk ontslagen. Volgens de rechter is hij schuldig aan diefstal van elektriciteit en computervredebreuk.

De router waarop de cryptominers werden aangesloten was van een windmolenfabrikant die de windmolens voor de betreffende parken levert. De rechtbank liet meewegen dat dit bedrijf vlak voor de ontdekking van de cryptominers het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. "De door verdachte gepleegde strafbare feiten hebben daardoor een nog grotere impact gehad", aldus de rechter.

"De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij deze feiten heeft gepleegd in dienstbetrekking. Hij heeft het vertrouwen van zijn werkgever ernstig geschaad door misbruik te maken van zijn positie als technical manager", liet de rechter verder weten. "Daarbij heeft hij zich niet bekommerd om het risico van een potentiële verstoring in de werking van de turbines." Vanwege verschillende redenen besloot de rechter niet de maximale taakstraf van 240 uur op te leggen zoals het Openbaar Ministerie had geëist, maar kwam uit op een taakstraf van 120 uur. Tevens moet hij de windmolenfabrikant 4155 euro schadevergoeding betalen.