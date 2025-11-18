Van Marum: jaarlijks minimaal 1 miljard euro extra nodig voor digitalisering

Er moet tot 2030 jaarlijks 1 miljard euro extra voor digitalisering worden uitgetrokken, zo laat demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten. "We praten er weinig over, maar als kritieke computersystemen uitvallen ligt alles stil. Digitalisering is geen keuze, maar een noodzaak", aldus de bewindsman.
Het kabinet lanceerde afgelopen juli de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Dit is een gezamenlijke digitaliseringsstrategie van gemeenten, provincies, waterschappen, publieke dienstverleners en de rijksoverheid, waarbij zes onderwerpen de prioriteit hebben. Het gaat om cloud, data, AI, het versterken van de digitale weerbaarheid en autonomie, digitaal vakmanschap van ambtenaren en het centraal stellen van burgers en ondernemers in (digitale) dienstverlening.
Onderdeel van de NDS is een investeringsagenda, waarin de financiering van de beoogde doelen wordt beschreven. "De cyberdreiging is in de huidige geopolitieke context te groot en onze strategische afhankelijkheden moeten worden verminderd. Dat leidt niet alleen tot verbetering van de digitale overheid, maar ook tot meer efficiëntie", aldus de investeringsagenda. Daarin staat dat er jaarlijks minimaal 1 miljard euro extra nodig is voor digitalisering.
Het geld is onder andere nodig voor personele capaciteitsversterking, versterking van de wendbaarheid en continuïteit van kritieke dienstverlening, digitale weerbaarheid van de gemeentelijke systemen van de Basisregistratie Personen (BRP), een weerbaar (open) digitaal ecosysteem, de intensivering van detectie- en respons-capaciteit en investeringen in de Cyberveiligheidswet. Verder gaat het onder meer om investeringen om de digitale autonomie te vergroten, het uitrollen van "cyberveiligheidsbouwstenen" en het neerzetten van een federatief Security Operations Center (soc)-stelsel.
Staatssecretaris Van Marum schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat de nu gepresenteerde investeringsagenda een eerste indicatie geeft van de kosten om de NDS te realiseren. "Een meer volledige en gedetailleerde investeringsagenda zal ik in de eerste helft van 2026 aan uw Kamer doen toekomen. Omdat bijgevoegd document een tussenstand betreft, vind ik het belangrijk om te benadrukken dat de genoemde bedragen een aanzienlijke mate van onzekerheid bevatten en nog niet van dekking zijn voorzien."
