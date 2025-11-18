Van Marum: jaarlijks minimaal 1 miljard euro extra nodig voor digitalisering

Er moet tot 2030 jaarlijks 1 miljard euro extra voor digitalisering worden uitgetrokken, zo laat demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten. "We praten er weinig over, maar als kritieke computersystemen uitvallen ligt alles stil. Digitalisering is geen keuze, maar een noodzaak", aldus de bewindsman.

Het kabinet lanceerde afgelopen juli de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Dit is een gezamenlijke digitaliseringsstrategie van gemeenten, provincies, waterschappen, publieke dienstverleners en de rijksoverheid, waarbij zes onderwerpen de prioriteit hebben. Het gaat om cloud, data, AI, het versterken van de digitale weerbaarheid en autonomie, digitaal vakmanschap van ambtenaren en het centraal stellen van burgers en ondernemers in (digitale) dienstverlening.

Onderdeel van de NDS is een investeringsagenda, waarin de financiering van de beoogde doelen wordt beschreven. "De cyberdreiging is in de huidige geopolitieke context te groot en onze strategische afhankelijkheden moeten worden verminderd. Dat leidt niet alleen tot verbetering van de digitale overheid, maar ook tot meer efficiëntie", aldus de investeringsagenda. Daarin staat dat er jaarlijks minimaal 1 miljard euro extra nodig is voor digitalisering.

Het geld is onder andere nodig voor personele capaciteitsversterking, versterking van de wendbaarheid en continuïteit van kritieke dienstverlening, digitale weerbaarheid van de gemeentelijke systemen van de Basisregistratie Personen (BRP), een weerbaar (open) digitaal ecosysteem, de intensivering van detectie- en respons-capaciteit en investeringen in de Cyberveiligheidswet. Verder gaat het onder meer om investeringen om de digitale autonomie te vergroten, het uitrollen van "cyberveiligheidsbouwstenen" en het neerzetten van een federatief Security Operations Center (soc)-stelsel.

De bewindsman lijkt de ironie in zijn eigen tunnelvisie niet te onderkennen. Zijn redenering is, in het Nederlands vertaald:Waarom alleen "digitale" weerbaarheid? Waarom alleen "(digitale) dienstverlening"? Waarom niet naar de maatschappij als geheel gekeken, en waarom niet naar individuele burgers als hele (natuurlijke) personen gekeken, dat wil zeggen hoeweerbaarheid kan worden versterkt?Opnieuw een tegenstrijdigheid in het denken van de bewindsman. Want het vergroten van alleen "digitale" weerbaarheid isverenigbaar met "het centraal stellen van burgers en ondernemers in (digitale) dienstverlening", als die haakjes om "(digitaal)" ook echt bedoeld zijn als haakjes. Het zou natuurlijk moeten zijn: "Het centraal stellen van burgers en ondernemers indienstverlening, en ook bijvormen van dienstverlening."Inderdaad is de cyberdreiging in de huidige geopolitieke context (het verraad van de VS aan zijn Europese vazalstaten en aan het internationale recht) te groot, en moeten onze strategische afhankelijkheden van de VS, China en andere niet-Europese entiteiten worden verminderd. Dat hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen en Europese Commissies twintig jaar lang genegeerd. Maar dat heeft op zichzelf geziente maken met digitalisering. Het gaat net zo goed om energievoorziening, voedselvoorziening, militaire defensie, weerbaarheid tegen buiten Europa ontstaande zoönotische en lab-made virusziekten, etc. Ondoordachte vormen van digitalisering kunnen in veel opzichten onze weerbaarheid op die punten juist beschadigen.Het bouwen van een digitale gevangenis waarin burgers en ondernemers worden opgesloten, is misschien op korte termijn "veilig" en "efficiënt" voor de cipiers, maar niet voor de burgers en ondernemers.Wat wordt bedoeld met? Betekent dit een "open" binnenplaats die is omgeven door digitale gevangenismuren met prikkeldraad erop - dit laatste voor de "weerbaarheid"?Waarom is "(open)" hier tussen haakjes gezet? Mag het van de bewindsman dan ook een gesloten digitaal ecosysteem zijn? Dat wil zeggen "gewoon" een algehele digitale firewall en privacy-schendende fysieke grenscontroles voor gewone burgers om de EU heen zetten? Met andere woorden: van de EU een gevangenis maken zonder zelfs de pretentie van enige openheid?Wat wordt bedoeld met? Wordt daarmee bedoeld een EU-breed netwerk van controlecentra onder supervisie van een federaal EU-bewind, waarbij de sociale rechten van mensen van hogerhand worden bewaakt en aangestuurd - met andere woorden: een sociaal-krediet-systeem zoals in China, waarbij burgers die onwelgevallig gedrag of gedachten vertonen, worden gestraft met een vermindering van hun rechten? Ik weet het niet, maar het klinkt in ieder geval als iets uit een dystopisch horror-SF-verhaal.Waarom willen bewindslieden zo graag onze democratie en rechtsstaat ten grave dragen?Het lijkt of hun idee van democratie en rechtsstaat zoiets is als een lego-bouwpakket waarmee een paradijselijk eiland wordt nagebootst.M.J.