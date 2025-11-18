Storing bij Cloudflare raakt allerlei websites en apps wereldwijd - update

Een storing bij Cloudflare zorgt ervoor dat allerlei websites en apps niet, niet goed of traag werken. Het gaat onder andere om X en ChatGPT. Volgens Cloudflare raakt de storing in het Global Network "meerdere klanten" en zorgt voor wijdverbreide 500-foutmeldingen. Ook het Cloudflare Dashboard en de Cloudflare API werken niet. "We zijn bezig om de volledige impact te begrijpen en dit probleem te verhelpen", aldus Cloudflare op de eigen statuspagina. De storing begon rond 12.30 uur Nederlandse tijd. Verdere informatie is op het moment van schrijven niet beschikbaar.
Op DownDetector.com zijn in korte tijd achtduizend storingsmeldingen over Cloudflare binnengekomen. Daarnaast maakten duizenden mensen melding van problemen met X. De storing bij Cloudflare zorgt ook voor vele honderden reacties op Hacker News en Reddit. Tal van websites en apps maken gebruik van de diensten van Cloudflare. Het gaat onder andere om content delivery network services en ddos-bescherming.
