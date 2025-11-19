Oorzaak van hack bij Clinical Diagnostics nog altijd niet bekendgemaakt

De oorzaak van de hack bij Clinical Diagnostics, waar gegevens werden buitgemaakt van 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen, is nog altijd niet bekendgemaakt. Dat heeft demissionair staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid laten weten op Kamervragen. Begin augustus werd het datalek bekend. Hoe de aanvallers op systemen van Clinical Diagnostics konden inbreken is bijna vier maanden later nog altijd niet duidelijk.
GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann stelde de staatssecretaris begin oktober Kamervragen of inmiddels duidelijk is geworden hoe de hack en het datalek hebben kunnen plaatsvinden. "De oorzaak van de hack vormt onderwerp van nader onderzoek. Op dit moment is nog niet concreet te duiden wanneer de uitkomsten daarvan bekend zullen worden. Uiteraard zal op basis van de uitkomsten worden bezien welke lessen daaruit kunnen worden getrokken", laat Tielen daarop weten.
Kathnmann had ook gevraagd of het kabinet aanvullende beveiligingsmaatregelen gaat invoeren om de tijd totdat de behandeling van de Cyberbeveiligingswet is afgerond te overbruggen. De staatssecretaris merkt op dat zorgaanbieders in de eerste plaats zelf wettelijk verantwoordelijk zijn voor hun informatiebeveiliging. "Zij bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen." Wel biedt de minister van Volksgezondheid ondersteuning hierbij, aldus Tielen.
Verder meldt de staatssecretaris dat alle laboratoria die betrokken zijn bij de bevolkingsonderzoeken naar kanker en screeningsprogramma’s rond zwangerschap en geboorte hun systemen door Z-CERT op kwetsbaarheden laten scannen. Z-CERT is het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.