Privacy First bezorgd over uitrol digitale euro: debat dringend noodzakelijk

Stichting Privacy First maakt zich zorgen over de uitrol van de digitale euro en stelt dat een debat dringend noodzakelijk is. De privacystichting vreest dat er een nieuw systeem wordt opgetuigd dat kan leiden tot grote gevolgen voor de financiële privacy van burgers en er ook grote risico’s ontstaan voor de rechtspositie van burgers in het algemeen.
Volgens Privacy First is er nog geen echte politieke discussie over de digitale euro geweest in Nederland of Europa. "Durft de politiek op enig moment nog nee te zeggen tegen een systeem waarin al zoveel is geïnvesteerd? Slaapwandelen wij niet collectief een systeem in waarvan onduidelijk is wat de voors en tegens zijn voor de maatschappij en de grondrechten van burgers?"
Met de digitale euro komt er een machtsconcentratie bij de ECB te liggen, die geen democratische verantwoording aflegt, stelt Privacy First. Dat vindt ook dat de Europese Centrale Bank (ECB) onvoldoende transparant is. "Volwassen tegenspraak tegen het optreden van ECB ontbreekt en aansprakelijkstelling voor fouten is feitelijk onmogelijk." Het is ook de ECB die beslist over het ontwerp van het digitale euro-systeem en alternatieven met minder risico’s voor de grondrechten van burgers worden niet overwogen, laat de stichting verder weten.
Verder vreest de privacystichting dat de digitale euro wordt aangegrepen voor de invoering van een Europese digitale identiteit. "Om de online variant van de digitale euro te kunnen gebruiken zullen burgers een digitale wallet moeten hebben. Het koppelen of integreren van de digitale identiteit aan de digitale euro wordt hiermee waarschijnlijk."
Terwijl de ECB al jaren investeert in de ontwikkeling van de digitale euro wordt er in de EU-lidstaten geen democratisch debat gevoerd, aldus Privacy First. Dat roept de politiek op om te voorkomen dat de uitrol van de digitale euro er zonder serieuze democratische discussie en legitimatie komt. "Invoering van de digitale euro kan niet afhankelijk zijn van één enkele stemming in Europees verband, maar vergt een veel breder debat."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.