Privacy First bezorgd over uitrol digitale euro: debat dringend noodzakelijk

Stichting Privacy First maakt zich zorgen over de uitrol van de digitale euro en stelt dat een debat dringend noodzakelijk is. De privacystichting vreest dat er een nieuw systeem wordt opgetuigd dat kan leiden tot grote gevolgen voor de financiële privacy van burgers en er ook grote risico’s ontstaan voor de rechtspositie van burgers in het algemeen.

Volgens Privacy First is er nog geen echte politieke discussie over de digitale euro geweest in Nederland of Europa. "Durft de politiek op enig moment nog nee te zeggen tegen een systeem waarin al zoveel is geïnvesteerd? Slaapwandelen wij niet collectief een systeem in waarvan onduidelijk is wat de voors en tegens zijn voor de maatschappij en de grondrechten van burgers?"

Met de digitale euro komt er een machtsconcentratie bij de ECB te liggen, die geen democratische verantwoording aflegt, stelt Privacy First. Dat vindt ook dat de Europese Centrale Bank (ECB) onvoldoende transparant is. "Volwassen tegenspraak tegen het optreden van ECB ontbreekt en aansprakelijkstelling voor fouten is feitelijk onmogelijk." Het is ook de ECB die beslist over het ontwerp van het digitale euro-systeem en alternatieven met minder risico’s voor de grondrechten van burgers worden niet overwogen, laat de stichting verder weten.

Allerlei risico's

Privacy First stelt dat de introductie van de digitale euro allerlei risico's met zich meebrengt, onder andere voor de privacy. Zo wordt er een database opgezet waarin de ECB alle betalingen registreert. Ook is er volgens de stichting kans op programmeerbaar geld, dat alleen voor bepaalde doeleinden is te gebruiken. Een ander risico is dat de introductie van de digitale euro de uitfasering van contant geld tot gevolg heeft. "Terwijl dit de enige vorm van geld is die daadwerkelijk anonimiteit oplevert en toegankelijk is voor iedereen."

Verder vreest de privacystichting dat de digitale euro wordt aangegrepen voor de invoering van een Europese digitale identiteit. "Om de online variant van de digitale euro te kunnen gebruiken zullen burgers een digitale wallet moeten hebben. Het koppelen of integreren van de digitale identiteit aan de digitale euro wordt hiermee waarschijnlijk."

Terwijl de ECB al jaren investeert in de ontwikkeling van de digitale euro wordt er in de EU-lidstaten geen democratisch debat gevoerd, aldus Privacy First. Dat roept de politiek op om te voorkomen dat de uitrol van de digitale euro er zonder serieuze democratische discussie en legitimatie komt. "Invoering van de digitale euro kan niet afhankelijk zijn van één enkele stemming in Europees verband, maar vergt een veel breder debat."