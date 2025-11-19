Brussel presenteert plan voor aanpassen AVG en digitale identiteit voor bedrijven

De Europese Commissie heeft vandaag een plan gepresenteerd voor het aanpassen van de AVG, een digitale identiteit voor bedrijven en het verminderen van het aantal cookiebanners dat mensen op websites te zien krijgen. Ook moet er één centraal Europees meldpunt komen waar organisaties datalekken en beveiligingsincidenten kunnen melden.
Brussel noemt het een "new digital package" dat het eenvoudiger voor techbedrijven moet maken om in de EU te opereren. Het pakket bestaat uit drie onderdelen: een digital omnibus, een strategie voor een data-unie en een digitale identiteit voor bedrijven die via een "business wallet" is te gebruiken. De Europese Commissie claimt dat de plannen voor innovatie moeten zorgen en administratieve kosten voor bedrijven doen afnemen.
Daarnaast wil de Europese Commissie "juridische duidelijkheid" geven over het gebruik van persoonlijke data door AI-bedrijven. Verder wil Brussel bepaalde verplichtingen voor bedrijven en organisaties vereenvoudigen, bijvoorbeeld wanneer ze data protection impact assessments (DPIA's) moeten uitvoeren en wanneer en hoe ze datalekken aan privacytoezichthouders moeten melden.
Een ander onderdeel van de digital omnibus is het oprichten van een centraal meldpunt waar organisaties datalekken, beveiligingsincidenten en andere verplichte meldingen kunnen doen. Het Europese cyberagentschap ENISA moet dit meldpunt oprichten.
Brussel wil ook de regelgeving rond cookiebanners aanpassen. Gebruikers moeten straks via hun browser of besturingssysteem één keer aangeven hoe er met cookiebanners op websites moet worden omgegaan. Daarnaast mogen bedrijven, mediadiensten en websites een "whitelist" van situaties voorstellen waarin ze gegevens mogen verzamelen.
