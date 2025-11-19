Brussel presenteert plan voor aanpassen AVG en digitale identiteit voor bedrijven

De Europese Commissie heeft vandaag een plan gepresenteerd voor het aanpassen van de AVG, een digitale identiteit voor bedrijven en het verminderen van het aantal cookiebanners dat mensen op websites te zien krijgen. Ook moet er één centraal Europees meldpunt komen waar organisaties datalekken en beveiligingsincidenten kunnen melden.

Brussel noemt het een "new digital package" dat het eenvoudiger voor techbedrijven moet maken om in de EU te opereren. Het pakket bestaat uit drie onderdelen: een digital omnibus, een strategie voor een data-unie en een digitale identiteit voor bedrijven die via een "business wallet" is te gebruiken. De Europese Commissie claimt dat de plannen voor innovatie moeten zorgen en administratieve kosten voor bedrijven doen afnemen.

Digital omnibus

De digital omnibus moet onder andere zorgen voor "innovatievriendelijke AI-regelgeving". Zo wil Brussel de AI Act aanpassen, wat het eenvoudiger voor AI-bedrijven moet maken om zaken te doen in de EU. Daarnaast moeten Europese AI-bedrijven toegang krijgen tot "high-quality" en "fresh datasets". Een ander onderdeel van de digital omnibus is het aanpassen van de AVG. Het gaat onder andere om de definitie van persoonlijke data. Zo mogen datasets met persoonlijke data straks worden gedeeld en gebruikt, zolang de derde partij die de datasets ontvangt niet de mogelijkheid heeft om individuen te identificeren.

Daarnaast wil de Europese Commissie "juridische duidelijkheid" geven over het gebruik van persoonlijke data door AI-bedrijven. Verder wil Brussel bepaalde verplichtingen voor bedrijven en organisaties vereenvoudigen, bijvoorbeeld wanneer ze data protection impact assessments (DPIA's) moeten uitvoeren en wanneer en hoe ze datalekken aan privacytoezichthouders moeten melden.

Een ander onderdeel van de digital omnibus is het oprichten van een centraal meldpunt waar organisaties datalekken, beveiligingsincidenten en andere verplichte meldingen kunnen doen. Het Europese cyberagentschap ENISA moet dit meldpunt oprichten.

Brussel wil ook de regelgeving rond cookiebanners aanpassen. Gebruikers moeten straks via hun browser of besturingssysteem één keer aangeven hoe er met cookiebanners op websites moet worden omgegaan. Daarnaast mogen bedrijven, mediadiensten en websites een "whitelist" van situaties voorstellen waarin ze gegevens mogen verzamelen.

Data-unie

De Europese Commissie wil ook dat er een "data-unie" komt, die het eenvoudiger voor bedrijven in de EU moet maken om toegang tot data te krijgen. Zo wordt het eenvoudiger om data uit te wisselen. Dat moet het makkelijker en goedkoper voor bedrijven maken om toegang tot datasets te krijgen. Verder zullen onderzoekers en "innovators" high-quality data krijgen om AI mee te trainen.

Business wallet

Het derde onderdeel van de digital omnibus is een "business wallet" die een digitale identiteit voor bedrijven bevat. Bedrijven moeten met deze identiteit in de hele EU met publieke instanties en andere bedrijven zaken kunnen doen. Volgens Brussel zullen bedrijven niet worden verplicht om de business wallet te gebruiken. Alleen de publieke sector wordt verplicht om de kernfuncties van de wallet te accepteren. De technische standaarden en eisen van de wallet moeten nog worden opgesteld. De voorstellen van de Europese Commissie worden nu aan de lidstaten en het Europees Parlement voorgelegd.