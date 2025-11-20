Britse gezondheidszorg NHS waarschuwt voor misbruik van lek in 7-Zip

De Britse gezondheidszorg NHS waarschuwt voor actief misbruik van een kwetsbaarheid in het populaire archiveringsprogramma 7-Zip, waardoor remote code execution via speciaal geprepareerde zip-bestanden mogelijk is. Het beveiligingslek (CVE-2025-11001) werd in 7-Zip versie 25.00 gepatcht, die op 5 juli verscheen. In de release notes destijds werd het expliciete bestaan van de kwetsbaarheid echter niet gemeld.

Het beveiligingslek doet zich voor bij het verwerken van symbolische links in zip-bestanden. Bij het openen van dergelijke zip-bestanden is het mogelijk voor een aanvaller om bestanden naar een andere directory te schrijven. Zodoende kan er malware of andere malafide code worden geladen. Securitybedrijf ZDI maakte vorige maand het bestaan van de kwetsbaarheid bekend. De impact van het lek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.0, wat mede komt omdat het slachtoffer zelf het zip-bestand moet openen.

Volgens NHS Digital, dat digitale diensten voor de Britse National Health Service (NHS) ontwikkelt, maken aanvallers actief misbruik van CVE-2025-11001. Details over de aanvallen zijn echter niet gegeven. Zorginstanties worden opgeroepen om hun versie van 7-Zip te updaten mocht dat nog niet zijn gedaan.