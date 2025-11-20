Nieuws
Websites Isala en Martini Ziekenhuis waren door hack bij leverancier offline

donderdag 20 november 2025, 12:01 door Redactie, 1 reacties

De websites van het Isala en Martini Ziekenhuis waren gisteren door een hack bij een externe leverancier enige tijd offline, zo laten beide organisaties weten. "Onze sites zijn zelf niet gehackt, maar de firewall van de leverancier is geraakt", aldus het Isala Ziekenhuis. Gisteren slaagden aanvallers erin om de websites van de ziekenhuizen, alsmede tientallen andere organisaties, te defacen. Inmiddels zijn de getroffen sites weer online.

"De website van het Martini Ziekenhuis was in de ochtend van 19 november kort niet te bereiken door een beveiligingsincident bij onze externe webbeheerpartij. Hierdoor verscheen er ongewenste content op de site", zo laat het Martini Ziekenhuis weten. Het Isala Ziekenhuis voegt toe dat er geen patiënten- of persoonsgegevens zijn gestolen, omdat Isala.nl geen persoonsgegevens opslaat. "Onze websites staan los van de digitale systemen binnen Isala. Onze interne gegevens en systemen zijn veilig gebleven." Hoe de externe leverancier kon worden gecompromitteerd is niet bekendgemaakt.

Vandaag, 12:42 door Anoniem
"Onze websites staan los van de digitale systemen binnen Isala. Onze interne gegevens en systemen zijn veilig gebleven."

Waren de Patienten en persoonsgegevens fysiek gescheiden door een volledig losstaand netwerk dat los staat van de websites server netwerken waarbij die laatste ook niet vanaf dat andere netwerk te benaderen waren?
De cloudflare storing van deze week laat zien dat eventuele digitale compartimalisering op verschillende netwerken en functies op welke manier dan ook geen garantie zijn voor veilige voorzieningniveau bieden.
