AP: Brussel heeft gevolgen van het aanpassen van de AVG niet onderzocht

De Europese Commissie heeft de gevolgen van het plan om de AVG aan te passen niet onderzocht, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacytoezichthouder vindt dat aanpassingen die Brussel aan de AVG en AI-verordening wil doorvoeren niet ten koste van mensenrechten mogen gaan. De AP gaat het Commissievoorstel bestuderen en zegt de resultaten met het publiek, relevante ministeries en de Europese collega-toezichthouders te zullen delen.

Gisteren kwam de Europese Commissie met de "digital omnibus", een reeks maatregelen, voorstellen en wetswijzigingen die volgens critici grote gevolgen zullen hebben voor de privacy en andere rechten van Europese burgers. Zo wil Brussel de definitie van persoonlijke data aanpassen en het eenvoudiger voor AI-bedrijven maken om gegevens van mensen, zonder hun toestemming, te gebruiken voor het trainen van AI-modellen.

"Wat op papier soms als een beperkte aanpassing oogt, kan in de praktijk impact hebben op iets heel fundamenteels: het recht van mensen om zelf te bepalen wat er met hun privégegevens gebeurt", zo stelt de AP in een reactie op de plannen van de Europese Commissie. "Voordat zulke ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd, moet helder zijn wat de gevolgen zijn voor burgers, bedrijven en toezichthouders. Die gevolgen heeft de Commissie niet onderzocht."

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moeten wetten die belangrijk zijn voor de bescherming van mensen niet overhaast worden aangepast. "Zorgvuldigheid dient voorop te staan." De AP voegt toe dat wanneer definities of begrippen worden aangepast, bijvoorbeeld wat wel of geen persoonsgegeven is, of bepaalde regels worden veranderd, het belangrijk is dat de regels voor iedereen in de EU duidelijk en uitvoerbaar blijven.