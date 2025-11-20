Nieuws
Minister: Rijk moet Facebook en Instagram gebruiken voor contact met burger

donderdag 20 november 2025, 16:18 door Redactie, 9 reacties

Miljoenen Nederlanders zijn actief op Facebook en Instagram en door een gebrek aan geschikte alternatieven moet de Rijksoverheid wel op deze platforms actief zijn, zo heeft demissionair minister Karremans van Economische Zaken laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over een rechtelijke uitspraak dat Meta met profilerende tijdlijnen op beide socialmediaplatforms de Digital Services Act (DSA) overtreedt.

De rechter oordeelde ook dat Meta aanpassingen aan de apps moet doorvoeren zodat, wanneer gebruikers hun tijdlijn wijzigen, dit ook bewaard blijft. Naar aanleiding van de uitspraak stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann vragen aan de minister. "Waarom maakt de Rijksoverheid nog steeds gebruik van online platforms die de Europese wet- en regelgeving niet naleven? Hoe treedt u normerend op tegen de desbetreffende techbedrijven?."

"Vrijwel de hele samenleving maakt gebruik van online platforms: ruim 14 miljoen Nederlanders zijn hier daar dagelijks op actief. Nederlanders hebben een groot belang bij goede informatievoorziening door de overheid. Als overheid willen we communiceren met middelen waarmee Nederlanders goed kunnen worden bereikt", antwoordde de minister. Karremans stelt dat de Rijksoverheid daardoor wordt geconfronteerd met een situatie dat er gebruik moet worden gemaakt van online platforms voor contact met de samenleving, omdat er voor dit gebruik op dit moment geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn.

Een ander punt voor het gebruik van Facebook en Instagram door de Rijksoverheid is volgens de minister dat er specifieke groepen in de samenleving zijn die weinig gebruik maken van traditionele media of andere informatiekanalen. "Gebleken is dat deze groepen wel goed bereikbaar zijn via online platforms", aldus de bewindsman. Die voegt toe dat online platforms zich aan Europese wet- en regelgeving moeten houden. "Het is allereerst aan de toezichthouders om ervoor te zorgen dat die normen publiekrechtelijk worden gehandhaafd."

Vandaag, 16:36 door Anoniem
Vandaag, 16:39 door Anoniem
Binnenkort ook filmpjes van de Rijksoverheid op TikTok? Facebook & Instagram is natuurlijk leuk, maar als je de jongeren wilt bereiken dan moet je mee verhuizen naar andere platformen.
Vandaag, 16:48 door Anoniem
Als de overheid geen contact met haar burgers kan krijgen, dan kunnen wij toch ook wel zonder de overheid.
Vandaag, 16:53 door Anoniem
We worden door de Amerikanen geenterd om met onze Nederlandse baasjes te mogen communiceren.

Tijd voor een nieuwe wereldorde.

Voorstel: Trump een kopje Russische thee, Rusland achter de Oeral vazal staat van China, het stuk aan Westelijke zijde voor de EU, waar de oude EEG oprichters en een paar vriendjes uittreden, en von der Leyen emigreert naar Oekraine, om de EU daar voort te zetten om EU gunstige opvolging van Poetin te gaan regelen, zodat wij niet van gas leveranties verstoken blijven, en de EU een buffer tussen Rusland en het vrije west europa gaat vormen.

Israel financiert dit voorstel (herstelbetalingen) anders zetten we het VN kanon is als wapen. Desnoods via de F35's van Saoedie Arabie.

Dream on.
Vandaag, 16:56 door Anoniem
Lol.
Ik weet er geen beter woord voor.
Tja, als de burger zich massaal op Facebook bevindt om de een of andere ongezonde reden.
Vandaag, 16:58 door Anoniem
Als overheid en beter nog alle overheden een soort van centraal online platform opzetten en daar communiceren voor de burgers. Dan kunnen de vele burgers die weglopen bij Meta ook de informatie volgen.
Vandaag, 16:59 door Anoniem
Ja het is fout, maar het komt nu even niet goed uit.
Vandaag, 17:02 door Anoniem
De overheid kan mij prima bereiken via mijn fysieke brievenbus en via de digitale berichtenbox waarvan ik zelf kan aangeven welke overheidsdiensten er gebruik van mogen maken. Moet er niet aan denken dat ik een whatsappje van de overhied krijg of door de overheid gestuurde facebook berichten. De overheid moet ver bij sociale media wegblijven.
Vandaag, 17:02 door Anoniem
Ik wil niks van de overheid en ik ga daarvoor zeker geen account op een sm-platform maken.
En als de overheid iets van mij wil dan weten ze mij wel te vinden.
Gezien de problemen die ik op facebook heb gehad en facebook toen niet bereikbaar was , wil ik nooit meer een sm-account.
