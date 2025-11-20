Minister: Rijk moet Facebook en Instagram gebruiken voor contact met burger

Miljoenen Nederlanders zijn actief op Facebook en Instagram en door een gebrek aan geschikte alternatieven moet de Rijksoverheid wel op deze platforms actief zijn, zo heeft demissionair minister Karremans van Economische Zaken laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over een rechtelijke uitspraak dat Meta met profilerende tijdlijnen op beide socialmediaplatforms de Digital Services Act (DSA) overtreedt.

De rechter oordeelde ook dat Meta aanpassingen aan de apps moet doorvoeren zodat, wanneer gebruikers hun tijdlijn wijzigen, dit ook bewaard blijft. Naar aanleiding van de uitspraak stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann vragen aan de minister. "Waarom maakt de Rijksoverheid nog steeds gebruik van online platforms die de Europese wet- en regelgeving niet naleven? Hoe treedt u normerend op tegen de desbetreffende techbedrijven?."

"Vrijwel de hele samenleving maakt gebruik van online platforms: ruim 14 miljoen Nederlanders zijn hier daar dagelijks op actief. Nederlanders hebben een groot belang bij goede informatievoorziening door de overheid. Als overheid willen we communiceren met middelen waarmee Nederlanders goed kunnen worden bereikt", antwoordde de minister. Karremans stelt dat de Rijksoverheid daardoor wordt geconfronteerd met een situatie dat er gebruik moet worden gemaakt van online platforms voor contact met de samenleving, omdat er voor dit gebruik op dit moment geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn.

Een ander punt voor het gebruik van Facebook en Instagram door de Rijksoverheid is volgens de minister dat er specifieke groepen in de samenleving zijn die weinig gebruik maken van traditionele media of andere informatiekanalen. "Gebleken is dat deze groepen wel goed bereikbaar zijn via online platforms", aldus de bewindsman. Die voegt toe dat online platforms zich aan Europese wet- en regelgeving moeten houden. "Het is allereerst aan de toezichthouders om ervoor te zorgen dat die normen publiekrechtelijk worden gehandhaafd."