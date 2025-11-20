'Duizend domeinen via gehackt marketingbedrijf voorzien van malafide code'

Meer dan duizend domeinen zijn in augustus via een gehackt digitaal marketingbedrijf voorzien van malafide code, zo heeft Google vandaag bekendgemaakt. De code probeerde bezoekers een update voor Google Chrome te laten downloaden die in werkelijkheid malware was. Volgens Google wisten aanvallers het niet nader genoemde marketingbedrijf uit Taiwan meerdere keren te compromitteren.

De groep aanvallers wordt door Google APT24 genoemd en zou een aan China gelieerde threat actor zijn. De afgelopen jaren wist de groep volgens Google meer dan twintig websites te compromitteren. Vervolgens werd aan deze websites kwaadaardige code toegevoegd. Bezoekers van deze websites werden eerst gefingerprint en kregen, indien aan de vereiste condities werd voldaan, een malafide pop-up te zien die een zogenaamde update aanbood. Wanneer gebruikers besloten om de "update" te downloaden raakte hun systeem besmet met malware.

Vorig jaar juli wisten de aanvallers een Taiwanees digitaal marketingbedrijf te compromitteren. Vervolgens werd er malware toegevoegd aan een JavaScript library die het bedrijf aan klanten aanbiedt. In juni van dit jaar werd het marketingbedrijf opnieuw gecompromitteerd en opnieuw aangeboden JavaScript aangepast. In dit geval zorgden de aanvallers ervoor dat de malafide JavaScript op slechts één domein werd geladen. Deze beperking werd echter in augustus voor een periode van tien dagen opgeheven, waardoor de malafide code op meer dan duizend domeinen actief werd.

Naast de bovengenoemde aanvallen verstuurt APT24 ook phishingmails, waarbij ze zich bijvoorbeeld voordoen als een dierenbeschermingsorganisatie, aldus Google. De phishingmails zijn ook van trackingpixels voorzien, om zo te controleren dat de e-mail is geopend en het doelwit mogelijk interesse in het onderwerp heeft en verder kan worden aangevallen.

Volgens Google laat de jarenlange campagne zien dat de groep zich aan het ontwikkelen is. "Het gebruik van geavanceerde technieken zoals supply chain compromise, meerlaagse social engineering en misbruik van legitieme clouddiensten toont de mogelijkheden van de aanvaller voor volhardende en adaptieve spionage."