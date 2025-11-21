Minister: achterstanden bij OM als gevolg van Citrix-hack nog niet weggewerkt

Achterstanden bij het Openbaar Ministerie (OM) als gevolg van de inbraak op Citrix-servers van de organisatie zijn nog niet weggewerkt en het is onbekend wanneer dit het geval zal zijn, zo laat demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid weten. Op 17 juli besloot het OM uit voorzorg de interne systemen van het internet los te koppelen. Aanleiding was een bericht van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er mogelijk misbruik was gemaakt van een kwetsbaarheid in Citrix, het systeem dat de organisatie gebruikt om mensen te laten thuiswerken.

"De offlinegang en stapsgewijze onlinegang van het OM heeft geleid tot vertragingen. Het als gevolg hiervan niet thuis kunnen werken heeft hierbij niet geholpen en heeft ongetwijfeld veel impact op de medewerkers gehad", aldus de minister in een reactie op Kamervragen van D66. De partij had om opheldering gevraagd naar aanleiding van berichtgeving dat er een nijpend tekort aan werkplekken bij het OM was omdat medewerkers niet thuis konden werken.

Volgens Van Oosten kunnen de meeste OM-medewerkers sinds 16 oktober weer thuiswerken. "In de periode daarvoor kon elk OM-onderdeel ervoor kiezen om in shifts te werken", voegt de bewindsman toe. D66-Kamerlid Sneller wilde ook van de minister weten of hij signalen had ontvangen over de toenemende werkdruk als gevolg van de hack. "De ontstane situatie heeft helaas onvermijdelijk een toenemende werkdruk tot gevolg gehad. Dit betreur ik uiteraard zeer. Binnen het OM is hier veel aandacht voor."

Van Oosten merkt op dat er wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstanden. "Op dit moment kan ik nog geen uitspraken doen over de termijn waarbinnen de achterstanden zijn weggewerkt." Eerder deze maand liet de minister weten dat een commissie van nog aan te stellen deskundigen onderzoek gaat doen naar de reactie van het OM op het incident, welke stappen het OM op welk moment heeft gezet en welke risico’s hierbij zijn gesignaleerd, evenals het herstel na het incident en hoe dit herstel is vormgegeven.