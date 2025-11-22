HAN doet onderzoek naar mogelijk ongeoorloofd AI-gebruik door docent

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doet onderzoek naar mogelijk ongeoorloofd AI-gebruik door een docent en heeft ook een voorlopige melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Dat meldt SAM, het journalistiek podium van de HAN. Volgens Omroep Gelderland heeft de docent bewust de interne regels van de hogeschool overtreden. Het op eigen initiatief aanschaffen van software is namelijk niet toegestaan en alle software moet eerst worden getoetst op zaken als privacy en informatiebeveiliging.
Omroep Gelderland meldt op basis van anonieme bronnen dat de docent AI toegang heeft gegeven tot een digitaal leerplatform van de hogeschool met gegevens van studenten. Daardoor zou de AI mogelijk toegang tot persoonsgegevens hebben gekregen. Om welke data het precies gaat is niet bekend. De omroep stelt verder dat de docent in een betoog tegenover studenten liet weten dat hij geen spijt heeft van zijn acties, omdat er nu onderzoek volgt naar wat er wel en niet met AI kan.
Een woordvoerder van de HAN verklaart tegenover SAM dat nu wordt onderzocht of er geen gegevens zijn gelekt. Ook wordt gekeken of de docent de regels heeft overtreden. De hogeschool heeft kaders voor het gebruik van AI. "Binnen die kaders zijn experimenteren en een onderzoekende houding natuurlijk toegestaan, sterker nog: toe te juichen. Of en in hoeverre de docent buiten die kaders heeft gehandeld – en dus de HAN-regels heeft overtreden – is ook onderdeel van het lopende onderzoek. Daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen."
