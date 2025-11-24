ACM houdt vanaf nu toezicht op naleving van Europese Data Act

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt vanaf nu toezicht op naleving van de Europese Data Act, zo heeft de toezichthouder vandaag aangekondigd. De wet zou gebruikers van "slimme apparaten" meer controle over hun gegevens moeten geven en het makkelijker moeten maken om van cloudprovider te wisselen of verschillende clouddiensten aan elkaar te koppelen.

Data uit "slimme apparaten", zoals omvormers van zonnepanelen en auto's, was voorheen vaak alleen toegankelijk voor de fabrikanten van deze apparatuur. Door de Data Act moeten eigenaren of gebruikers van deze apparaten nu ook toegang tot deze gegevens hebben en die met bedrijven naar hun keuze kunnen delen. Zo krijgt de eigenaar van een auto toegang tot de gegevens die de auto verzamelt en kan deze bijvoorbeeld delen met een garage naar keuze voor reparatie. Dit hoeft dan dus niet meer per se bij de merkdealer, zo legt de ACM uit.

Een ander belangrijk onderdeel van de Data Act richt zich op interoperabiliteit tussen verschillende cloudproviders. Zo moet het eenvoudiger worden om verschillende clouddiensten aan elkaar te koppelen of van de ene naar de andere clouddienst over te stappen. De ACM ziet toe op de naleving van de Data Act door cloudaanbieders en leveranciers van "slimme apparaten" die hun hoofdkantoor in Nederland hebben. Consumenten of bedrijven die denken dat hun rechten onder de Data Act worden geschonden kunnen dit melden bij de ACM.