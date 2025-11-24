Fake Windows Update vraagt slachtoffers om malafide commando uit te voeren

Onderzoekers waarschuwen voor een nieuwe tactiek die cybercriminelen gebruiken om systemen met malware te infecteren. Slachtoffers krijgen een schermvullende pagina te zien die op het Windows Update-scherm van Microsoft lijkt. De pagina doet voorkomen dat er updates worden geïnstalleerd. Na enige tijd verschijnt de opdracht dat voor het afronden van de update een aantal toetsencombinaties moeten worden uitgevoerd. Als eerste moet het slachtoffer het Uitvoeren (Run)-venster starten, zo meldt securitybedrijf Huntress.

Vervolgens moet het plakcommando worden uitgevoerd gevolgd door enter. De malafide pagina heeft op dat moment al een malafide commando naar het clipboard van het slachtoffer gekopieerd. Het uitvoeren van het commando leidt tot de installatie van malware. Criminelen gebruiken al langer deze tactiek, die ClickFix wordt genoemd, maar dan wordt slachtoffers verteld dat het uitvoeren van het commando nodig is om een captcha op te lossen. Via het commando wordt infostealer-malware op het systeem geplaatst die wachtwoorden en allerlei andere inloggegevens steelt en terugstuurt naar de aanvallers. Waar gebruikers de malafide updatepagina te zien krijgen laat Huntress niet weten.