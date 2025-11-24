Fake Windows Update vraagt slachtoffers om malafide commando uit te voeren

Onderzoekers waarschuwen voor een nieuwe tactiek die cybercriminelen gebruiken om systemen met malware te infecteren. Slachtoffers krijgen een schermvullende pagina te zien die op het Windows Update-scherm van Microsoft lijkt. De pagina doet voorkomen dat er updates worden geïnstalleerd. Na enige tijd verschijnt de opdracht dat voor het afronden van de update een aantal toetsencombinaties moeten worden uitgevoerd. Als eerste moet het slachtoffer het Uitvoeren (Run)-venster starten, zo meldt securitybedrijf Huntress.
Vervolgens moet het plakcommando worden uitgevoerd gevolgd door enter. De malafide pagina heeft op dat moment al een malafide commando naar het clipboard van het slachtoffer gekopieerd. Het uitvoeren van het commando leidt tot de installatie van malware. Criminelen gebruiken al langer deze tactiek, die ClickFix wordt genoemd, maar dan wordt slachtoffers verteld dat het uitvoeren van het commando nodig is om een captcha op te lossen. Via het commando wordt infostealer-malware op het systeem geplaatst die wachtwoorden en allerlei andere inloggegevens steelt en terugstuurt naar de aanvallers. Waar gebruikers de malafide updatepagina te zien krijgen laat Huntress niet weten.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.