Kamer stemt over motie om Nederland tegen chatcontrole te laten stemmen

De Tweede Kamer stemt morgen over een motie die het kabinet verzoekt om woensdag tegen een voorstel van EU-voorzitter Denemarken over chatcontrole te stemmen. Het voorstel maakt vrijwillige chatcontrole permanent en biedt de mogelijkheid dit op een later moment te verplichten. Daarbij wordt niet alleen op beeldmateriaal gecontroleerd, maar ook de tekst van berichten. Critici spreken van een zeer vergaande ingreep in het privéleven van burgers. Daarnaast verplicht het voorstel ook online leeftijdsverificatie.

De Europese Commissie wil onder andere chatdiensten verplichten om de inhoud van berichten die gebruikers versturen te controleren. EU-lidstaten zijn verdeeld over dit plan en hebben nog altijd geen positie ingenomen, waardoor onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement over het voorstel niet kunnen plaatsvinden.

EU-voorzitter Denemarken wilde een aantal weken geleden de lidstaten over een voorstel voor verplichte chatcontrole laten stemmen, maar besloot het voorstel niet in stemming te brengen omdat er teveel tegenstemmers waren. Nu is er een nieuw voorstel dat naar verwachting wel op voldoende steun kan rekenen en als hamerstuk zal worden afgedaan, zo liet demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid vorige week weten.

Nederland was altijd tegenstander van voorstellen die chatcontrole invoeren, maar heeft nu besloten zich van stemming te onthouden. Volgens Van Oosten moet het verzet worden gestaakt, omdat Nederland als tegenstemmer minder invloed op het verdere proces zou hebben. Tevens noemde hij dat in Nederland veel misbruikmateriaal wordt gehost en een tegenstem tegen het Deense voorstel een verkeerd signaal zou geven.

In de Tweede Kamer is er nog steeds veel kritiek, zowel op het voorstel als de manier waarop het voorstel nu doorgedrukt lijkt te worden. Tijdens een commissiedebat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid diende Forum voor Democratie een motie in die de regering verzoekt om toch in Brussel tegen het Deense voorstel te stemmen. Minister van Oosten liet weten dat voor de stemming plaatsvindt een inhoudelijke brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, waarin ook het standpunt van de AIVD is opgenomen. De minister liet eerder op Kamervragen weten dat de inlichtingendienst ook het nieuwe voorstel een groot risico voor de cyberweerbaarheid vindt.