Nieuws
image

Kamer stemt over motie om Nederland tegen chatcontrole te laten stemmen

maandag 24 november 2025, 15:14 door Redactie, 6 reacties

De Tweede Kamer stemt morgen over een motie die het kabinet verzoekt om woensdag tegen een voorstel van EU-voorzitter Denemarken over chatcontrole te stemmen. Het voorstel maakt vrijwillige chatcontrole permanent en biedt de mogelijkheid dit op een later moment te verplichten. Daarbij wordt niet alleen op beeldmateriaal gecontroleerd, maar ook de tekst van berichten. Critici spreken van een zeer vergaande ingreep in het privéleven van burgers. Daarnaast verplicht het voorstel ook online leeftijdsverificatie.

De Europese Commissie wil onder andere chatdiensten verplichten om de inhoud van berichten die gebruikers versturen te controleren. EU-lidstaten zijn verdeeld over dit plan en hebben nog altijd geen positie ingenomen, waardoor onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement over het voorstel niet kunnen plaatsvinden.

EU-voorzitter Denemarken wilde een aantal weken geleden de lidstaten over een voorstel voor verplichte chatcontrole laten stemmen, maar besloot het voorstel niet in stemming te brengen omdat er teveel tegenstemmers waren. Nu is er een nieuw voorstel dat naar verwachting wel op voldoende steun kan rekenen en als hamerstuk zal worden afgedaan, zo liet demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid vorige week weten.

Nederland was altijd tegenstander van voorstellen die chatcontrole invoeren, maar heeft nu besloten zich van stemming te onthouden. Volgens Van Oosten moet het verzet worden gestaakt, omdat Nederland als tegenstemmer minder invloed op het verdere proces zou hebben. Tevens noemde hij dat in Nederland veel misbruikmateriaal wordt gehost en een tegenstem tegen het Deense voorstel een verkeerd signaal zou geven.

In de Tweede Kamer is er nog steeds veel kritiek, zowel op het voorstel als de manier waarop het voorstel nu doorgedrukt lijkt te worden. Tijdens een commissiedebat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid diende Forum voor Democratie een motie in die de regering verzoekt om toch in Brussel tegen het Deense voorstel te stemmen. Minister van Oosten liet weten dat voor de stemming plaatsvindt een inhoudelijke brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, waarin ook het standpunt van de AIVD is opgenomen. De minister liet eerder op Kamervragen weten dat de inlichtingendienst ook het nieuwe voorstel een groot risico voor de cyberweerbaarheid vindt.

Reacties (6)
Reageer met quote
Vandaag, 15:22 door Anoniem
Daar gaan we weer.. net zo lang proberen tot het lukt.
Reageer met quote
Vandaag, 15:26 door Anoniem
Je hoeft geen zegje in een verder proces te hebben als dat verdere proces er niet komt. Wees nou eens niet zo'n stuk gelatine en stem gewoon tegen als je tegen bent. Altijd maar die slappe hap in de politiek.
Reageer met quote
Vandaag, 15:46 door Anoniem
Ik ben het echt spuug en spuugzat!!! We zijn toch verdorie geen criminelen!?!?
Als Nederland haar birger als crimineel gaat behandelen wordt het tijd dat wij onze overheid als crimineel gaan behandelen, de relatie is al flink verziekt, maar er is een druppel die de emmer doet overlopen....
Als Nederland vóór chatcontrole stemt zie ik Nederland voortaan als een politiestaat, met KGB en al, want die kunnen ook zo goed onschuldige mensen behandelen als criminelen en in hun persoonlijke zaakjes kijken.
Ditzelfde geldt voor de bewaarplicht.
Ik zit ook serieus te denken om ergens anders te gaan wonen, ver weg in de natuur zonder surveillance camera's, spionerende smartphones en andere stasi-zooi, het is gewoon onaangenaam om je altojd bespied te boelen, alsof er een grote terrorist in je nek zit te hijgen.
Reageer met quote
Vandaag, 15:48 door Anoniem
Oh, kijk, wat leuk! Ze gaan stemmen of ze in je persoonlijke leven mogen gaan grutten.
Het wordt steeds beter in deze "democratie", vraag me af wat de burger er van denkt... Want die heeft er zoveel in te zeggen immers...
Reageer met quote
Vandaag, 15:53 door Anoniem
Door Anoniem: Oh, kijk, wat leuk! Ze gaan stemmen of ze in je persoonlijke leven mogen gaan grutten.
Het wordt steeds beter in deze "democratie", vraag me af wat de burger er van denkt... Want die heeft er zoveel in te zeggen immers...

En het allerergste is nog.... dat dit de zoveelste keer in de zoveelste vorm is.... Het is om moe van te worden.
Reageer met quote
Vandaag, 15:53 door Anoniem
Als dit doorgaat stop ik met chatten, telefoneren doe ik nu al niet meer.
Dan maar gewoon familie en vrienden fusiek bezoeken, wel jammer vam alle camera's onderweg tijdens het reizen, maar ik draag van die reflectables en een grote hoed zodat ik minder geterroriseerd wordt door mijn big-brother overheid.
Telefonie is immers ook al onveilig vanwege de sleepwet, maar de sleepwet was niet genoeg voor ze, nu willen ze nog meer.
Hebben we nog grondrechten, of is privacy soort semi-grondrecht geworden?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image