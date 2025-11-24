AP adviseert ouders om geen foto's van kinderen te delen voor winactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert ouders om geen foto's en contactgegevens van hun kinderen te delen als onderdeel van een Sinterklaaswinactie. Dat meldt Omroep West. Speelgoedketen Intertoys is een actie gestart waarbij er speelgoed kan worden gewonnen door het delen van een verlanglijstje op social media. Bovenaan het lijstje dat bij Intertoys is te downloaden wordt ook gevraagd naar de leeftijd en woonplaats van het kind en een telefoonnummer en e-mailadres.

Het is niet verplicht om voor deelname aan de winactie om deze gegevens in te vullen, maar veel ouders hebben dat wel gedaan. Vaak is dit ook gedaan met een foto van een kind dat het verlanglijstje vasthoudt. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert ouders om terughoudend te zijn met het delen van foto's van kinderen op social media. "Omdat deze foto's door derden voor allerlei doeleinden kunnen worden gebruikt, zonder dat je daar grip op hebt."

Tevens wordt het delen van contactgegevens van kinderen afgeraden. "Want dit maakt hen kwetsbaar voor kwaadwillenden die contact proberen te zoeken met kinderen", laat de privacytoezichthouder tegenover Omroep West weten. De AP voegt toe dat het er vanuit gaat dat Intertoys ontvangen foto's alleen voor deze actie gebruikt. Intertoys laat weten dat het ouders niet wil stimuleren om foto's van verlanglijstjes te delen met daarop contactgegevens. Tevens worden ouders via een privébericht geïnformeerd om persoonsgegevens offline te halen. De NOS meldt dat nog altijd honderden foto's met privégegevens online staan, ook van vorig jaar.