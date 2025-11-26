FBI adviseert gebruik van bookmarks voor het inloggen op websites

De FBI adviseert internetgebruikers het gebruik van bookmarks voor het inloggen op websites. Aanleiding is het aantal gevallen van "Account Takeover" fraude waarbij criminelen toegang tot accounts weten te krijgen. De FBI zegt dat het sinds januari van dit jaar ruim vijfduizend meldingen over deze fraude heeft ontvangen, waarbij slachtoffers een schadebedrag van meer dan 262 miljoen dollar rapporteerden.

Bij Account Takeover fraude proberen criminelen toegang tot financieel gerelateerde accounts van hun slachtoffers te krijgen. Naast bankrekeningen kan het ook gaan om "payroll" accounts. Via deze accounts kunnen medewerkers van organisaties salaris gerelateerde zaken beheren, zoals het rekeningnummer waarop het salaris moet worden gestort. Door dergelijke accounts te compromitteren kan een aanvaller het rekeningnummer van bijvoorbeeld een katvanger opgeven. Ook hebben aanvallers het volgens de FBI voorzien op accounts waarmee er toegang kan worden gekregen tot zorggerelateerde spaarrekeningen.

Om toegang tot dergelijke accounts te krijgen gebruiken aanvallers verschillende methodes, zoals het versturen van malafide sms-berichten en e-mails die naar phishingsites wijzen. Ook komt het voor dat aanvallers slachtoffers bellen en dan een phishingsite doorgeven. Tevens stelt de FBI dat aanvallers ook gebruikmaken van advertenties bij zoekmachines, waarbij ze phishingsites adverteren die zich voordoen als legitieme websites. Wanneer slachtoffers via een zoekmachine naar het bedrijf zoeken waar ze willen inloggen wordt de advertentie getoond die naar een phishingsite wijst.

De FBI geeft verschillende adviezen om dergelijke fraude tegen te gaan. Zo wordt internetgebruikers aangeraden voorzichtig te zijn met de informatie die ze op social media delen. Ook wordt aangeraden om financiële accounts geregeld te controleren. Verder adviseert de Amerikaanse opsporingsdienst het gebruik van bookmarks om op websites in te loggen. "Klik niet op zoekresultaten of advertenties. Multifactorauthenticatie beschermt je niet als je op een frauduleuze inlogpagina terechtkomt", aldus het advies.