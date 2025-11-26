Minister: verboden om producten met verborgen kill-switch aan te bieden

Het verboden om op de Europese markt producten met een verborgen kill-switch aan te bieden, zo heeft demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid laten weten in reactie op een motie die begin juni door de Tweede Kamer werd aangenomen. De motie riep de regering op om met wetgeving te komen tegen 'kill-switches' in zonnepanelen, omvormers, laadpalen, warmtepompen en vergelijkbare (consumenten)apparatuur.
De motie werd ingediend door NSC-Kamerleden Six Dijkstra en Postma. Die stelden dat bijna alle zonnepanelen en omvormers in Europa zijn voorzien van een centrale aan- en uitknop bij de leverancier en veel van deze leveranciers zich in China bevinden. "Eén hack of politiek decreet" kan daardoor voor grote problemen zorgen voor de leveringszekerheid van energie in Nederland en de ons omringende landen, aldus de Kamerleden bij het indienen van de motie.
"Op de Europese markt is het verboden om (heimelijk) functionaliteit in te bouwen (zowel software en hardware) die niet in de technische documentatie is beschreven", aldus minister Van Oosten. "Het is verboden om producten aan te bieden die ‘verstopte’ functionaliteiten bevatten om apparaten op afstand aan of uit te zetten. Deze eisen gelden ook voor producten die afkomstig zijn van een fabrikant die buiten de EU is gevestigd, zodra deze producten op de Europese markt worden aangeboden." De minister ziet dan ook geen reden om met aparte wetgeving tegen kill-switches te komen. Eerder had demissionair minister Hermans van Klimaat en Groene Groei een soortgelijke uitspraak gedaan.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.