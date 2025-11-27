Denemarken blij met aangenomen voorstel chatcontrole, maar wilde verder gaan

EU-voorzitter Denemarken is blij dat de EU-lidstaten akkoord zijn gegaan met een Deens voorstel voor vrijwillige chatcontrole door techbedrijven, maar had eigenlijk verder willen gaan. Tegenstanders spreken van een Trojaans paard dat tot massasurveillance leidt en het einde van online anonimiteit betekent. Het voorstel biedt de ruimte om chatcontrole alsnog te verplichten en bevat ook verplichte online leeftijdsverificatie. "Het is geen geheim dat ik graag had gezien dat EU-lidstaten verder zouden zijn gegaan dan we met dit voorstel doen", aldus de Deense Justitieminister Peter Hummelgaard in een persbericht. Een eerder Deens voorstel kon techbedrijven verplichten tot het controleren van berichten en ander verkeer van hun gebruikers. Dit voorstel kon onder EU-lidstaten niet op voldoende steun rekenen.

Een tijdelijke uitzondering op de ePrivacy Verordening maakt het mogelijk voor techbedrijven om het verkeer van gebruikers te controleren. Deze uitzondering verloopt april volgend jaar. Volgens Denemarken is het belangrijk dat deze maatregel permanent wordt. Nederland was juist tegen het permanent maken. "Bij het verlengen van de tijdelijke regeling is er telkens een nieuw weegmoment waarbij kan worden gekeken naar deze zorgen en een lidstaat zich desgewenst kan uitspreken. Bij het permanent maken is zo’n periodiek weegmoment er niet meer", liet demissionair minister Van Oosten van Veiligheid en Justitie over het Deense voorstel weten.

Daarnaast wordt gesteld dat de controle door techbedrijven vrijwillig is. Het voorstel bevat ook een reviewclausule die chatcontrole alsnog kan verplichten. "In het laatste voorstel van de verordening is wel een reviewclausule opgenomen waarin is opgenomen dat over 3 jaar zal worden gekeken naar de noodzaak en haalbaarheid van het opnemen van detectieverplichtingen in het toepassingsgebied van deze verordening", aldus Van Oosten. "Bij een reviewclausule in de EU-wetgeving moet, na evaluatie van de wet of het beleid, altijd nog een regulier wetgevingsproces worden doorlopen. Dit houdt in dat eventuele wijzigingen pas doorgevoerd kunnen worden nadat ze zijn goedgekeurd door zowel de Raad als het Europees Parlement."

Massasurveillance

Voormalig Europarlementariër van de Piratenpartij Patrick Breyer is zeer kritisch over het aangenomen voorstel. "Wat de Raad heeft goedgekeurd is een Trojaans paard. Door het verankeren van 'vrijwillige' grootschalige scanning, legitimeren ze foutgevoelige massasurveillance zonder gerechtelijk bevel van miljoenen Europeanen door Amerikaanse bedrijven, terwijl ze gelijktijdig via de backdoor van leeftijdsverificatie online anonimiteit de nek omdraaien."

De online leeftijdsverificatie zorgt er volgens Breyer voor dat alle Europeanen voor het aanmaken van een e-mail- of chataccount een gezichtsscan moeten ondergaan of hun identiteitsbewijs moeten uploaden. "Dit vormt een de facto verbod op anonieme communicatie, een essentiële levenslijn voor klokkenluiders, journalisten, politieke activisten en misbruikslachtoffers die hulp zoeken", aldus Breyer. Hij merkt op dat de stemming allesbehalve unaniem was. Nederland, Tsjechië en Polen stemden tegen. Italië onthield zich van stemming. Het is de verwachting dat de Raad en het Europese Parlement snel met onderhandelingen zullen starten, zodat er voor april 2026 een definitief voorstel ligt waarover kan worden gestemd.