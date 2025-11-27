Belgische datahandelaar krijgt boete voor illegale doorverkoop van gegevens

De Belgische datahandelaar Infobel heeft een boete van 40.000 euro gekregen wegens het illegaal doorverkopen van gegevens voor marketingdoeleinden. Dat heeft de Belgische privacytoezichthouder GBA bekendgemaakt. Infobel bleek gegevens die het van een telecomprovider had ontvangen te hebben doorverkocht aan een media-agentschap. Dit agentschap speelde de gegevens door een bedrijf dat ze voor marketingcommunicatie gebruikte, aldus de Gegegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Infobel claimde dat het toestemming van betrokken personen had om hun persoonsgegevens door te verkopen. De GBA claimde dat er geen sprake was van geïnformeerde, ondubbelzinnige en specifieke toestemming. "Toestemming moet actief worden gegeven. Het gebruik van reeds aangekruiste vakjes of inactiviteit mag niet als toestemming gelden", zo stelt de Belgische privacytoezichthouder. Die voegt toe dat een bedrijf dat toestemming vraagt voor verschillende specifieke doeleinden, voor elk doeleinde afzonderlijk toestemming moet vragen. "De persoon moet namelijk de vrijheid hebben om voor elk doeleinde al dan niet toestemming te geven."
Volgens de GBA heeft Infobel de AVG overtreden en legt het daarom een boete op van 40.000 euro. Bij de berekening van de geldboete zegt de toezichthouder rekening te hebben gehouden met het feit, dat volgens Infobel de betrokken database sinds 2023 niet meer wordt gebruikt en dat de gegevens in deze database zijn verwijderd. Daarnaast moet de datahandelaar zijn zakelijke klanten over deze beslissing informeren. Tevens moet Infobel gegevens verwijderen waarvan het niet kan aantonen over geldige toestemming van betrokkenen te beschikken. De datahandelaar kan nog tegen de boete in beroep.
