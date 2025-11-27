Uitgever Vanity Fair krijgt 750.000 euro boete voor illegaal plaatsen van cookies

De Franse uitgever Conde Nast heeft een boete van 750.000 euro gekregen omdat het illegaal cookies plaatste bij bezoekers van de website van Vanity Fair. Privacyorganisatie noyb diende in 2019 een klacht in bij de Franse privacytoezichthouder over Vanity Fair. Wanneer bezoekers van de website via een "nee" knop aangaven niet gevolgd te willen worden, claimde Vanity Fair tegenover 375 trackingbedrijven dat deze gebruikers wel met online tracking akkoord waren.

Zes jaar nadat de klacht werd ingediend is de Franse privacytoezichthouder CNIL eindelijk met een oordeel gekomen en stelt dat Conde Nast de wet heeft overtreden. Het bedrijf had geen toestemming voor het plaatsen van cookies. Daarnaast werden gebruikers niet ingelicht over het doel van de vermeende "noodzakelijke" cookies. Verder bleek het mechanisme voor het intrekken van toestemming niet te werken.

Vanwege de drie overtredingen besloot CNIL een boete van in totaal 750.000 euro op te leggen. In 2019 diende noyb bij de Franse privacytoezichthouder ook klachten in over de websites CDiscount en Allocine, die zich volgens de privacyorganisatie aan soortgelijke overtredingen schuldig maken. In deze zaken is CNIL nog niet tot een oordeel gekomen.