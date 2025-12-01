Celstraf voor man die via 'evil twin' wifi-netwerk phishingaanvallen uitvoerde

Een 44-jarige Australische man die via een 'evil twin' wifi-netwerk phishingaanvallen uitvoerde is in Australië veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en vier maanden. De Australische politie startte vorig jaar april een onderzoek toen medewerkers van een luchtvaartmaatschappij tijdens een binnenlandse vlucht een verdacht wifi-netwerk ontdekten dat zich als een legitiem wifi-netwerk voordeed.

Toen de vlucht landde werd bij de verdachte een WiFi Pineapple, laptop en telefoon in beslag genomen, waarop duizenden naaktbeelden en -video's werden aangetroffen, alsmede inloggegevens van andere mensen. De verdachte gebruikte de WiFi Pineapple voor het opzetten van zogenoemde 'evil twin' netwerken. Het apparaat luistert naar probe requests van telefoons en laptops in de buurt waarin de naam van eerder gebruikte wifi-netwerken staan.

Het apparaat creëert vervolgens een wifi-netwerk met dezelfde naam om zo de laptops en telefoons in de buurt met dit malafide wifi-netwerk verbinding te laten maken. Wanneer slachtoffers met dit malafide netwerk verbinding maakten werden ze doorgestuurd naar een webpagina die hen vroeg om in te loggen met een e-mail- of socialmedia-account. In werkelijkheid ging het om een phishingpagina die inloggegevens op de apparatuur van de verdachte opsloeg. Inloggegevens die slachtoffers invulden werden door de verdachte daarna gebruikt om op hun socialmedia- en e-mailaccounts in te loggen en zo allerlei gevoelige informatie te stelen.

Na de in beslag name van zijn apparatuur op de luchthaven van Perth kregen de autoriteiten een huiszoekingsbevel. De dag na de huiszoeking verwijderde de man allerlei items uit een niet nader genoemde data-opslagapplicatie en probeerde hij zonder succes op afstand zijn telefoon te wissen. Daarnaast gebruikte hij een niet nader genoemd programma om op de laptop van zijn werkgever in te loggen en zo vertrouwelijke informatie in te zien over online meetings tussen de Australische politie en zijn werkgever met betrekking tot het onderzoek naar de verdachte.

Volgens de Australische politie heeft de verdachte de evil twin-aanvallen op meerdere Australische luchthavens en binnenlandse vluchten uitgevoerd. Mensen die openbare wifi willen gebruiken krijgen van de politie het advies een vpn te gebruiken, file sharing uit te schakelen en zodra de wifi-verbinding niet meer nodig is het betreffende wifi-netwerk uit de lijst van bekende wifi-netwerken te verwijderen. Tevens wordt aangeraden om wifi standaard uit te schakelen om te voorkomen dat apparaten automatisch met hotspots in openbare plekken verbinding maken.