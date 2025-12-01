Europol haalt cryptomixer offline en neemt 25 miljoen euro aan crypto in beslag

Europol heeft in samenwerking met de Duitse en Zwitserse politie een cryptomixer offline gehaald en daarbij 25 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Tevens werd er beslag gelegd op een domeinnaam van de betreffende dienst en drie servers met daarop twaalf terabyte aan data.

Cryptomixers maken het mogelijk om de herkomst en bestemming van cryptovaluta te verhullen. De cryptomixer mixt tegen betaling cryptovaluta met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in de blockchain, is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen.

Volgens Europol was er in het geval van Cryptomixer, zoals de cryptomixerdienst zichzelf noemde, sprake van witwassen en het faciliteren van cybercrime. Zo zou er sinds 2016, toen Cryptomixer werd opgericht, 1,3 miljard euro aan bitcoin via de dienst zijn gemixt. Het zou onder andere gaan om losgeld dat slachtoffers van ransomware-aanvallen betaalden. Europol maakt geen melding van personen die in verband met de cryptomixer zijn aangehouden.