Zuid-Koreaanse webshop Coupang lekt gegevens van 33 miljoen klanten

De Zuid-Koreaanse webshop Coupang, ook wel de 'Amazon van Azië' genoemd, heeft de gegevens van ruim 33 miljoen klanten gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen en bestelgeschiedenis, die over een periode van meerdere maanden werden gestolen. Zuid-Korea telt bijna 52 miljoen inwoners, wat inhoudt dat het datalek 65 procent van de bevolking raakt.

Volgens de Zuid-Koreaanse minister Bae Kyung-hoon van Wetenschap misbruikte de aanvaller een "authenticatie-kwetsbaarheid" in de servers van Coupang, maar verdere details zijn niet gegeven. Dat meldt The Korea Herald. In eerste instantie meldde Coupang dat bij het datalek de gegevens van 4500 mensen waren buitgemaakt. Na een intern onderzoek werd dit aangepast naar 33,7 miljoen. De Zuid-Koreaanse politie zegt een verdachte in het vizier te hebben, die inmiddels het land zou zijn ontvlucht. Eerder dit jaar kreeg de Zuid-Koreaanse telecomgigant SK Telecom met een datalek te maken, waarbij gegevens van 25 miljoen werden gestolen.