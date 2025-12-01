Zuid-Koreaanse webshop Coupang lekt gegevens van 33 miljoen klanten

De Zuid-Koreaanse webshop Coupang, ook wel de 'Amazon van Azië' genoemd, heeft de gegevens van ruim 33 miljoen klanten gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen en bestelgeschiedenis, die over een periode van meerdere maanden werden gestolen. Zuid-Korea telt bijna 52 miljoen inwoners, wat inhoudt dat het datalek 65 procent van de bevolking raakt.
Volgens de Zuid-Koreaanse minister Bae Kyung-hoon van Wetenschap misbruikte de aanvaller een "authenticatie-kwetsbaarheid" in de servers van Coupang, maar verdere details zijn niet gegeven. Dat meldt The Korea Herald. In eerste instantie meldde Coupang dat bij het datalek de gegevens van 4500 mensen waren buitgemaakt. Na een intern onderzoek werd dit aangepast naar 33,7 miljoen. De Zuid-Koreaanse politie zegt een verdachte in het vizier te hebben, die inmiddels het land zou zijn ontvlucht. Eerder dit jaar kreeg de Zuid-Koreaanse telecomgigant SK Telecom met een datalek te maken, waarbij gegevens van 25 miljoen werden gestolen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.