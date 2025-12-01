Man krijgt 3 jaar cel voor het oplichten van ICS-klanten via phishingaanval

Een 20-jarige man die meer dan vijftig klanten van creditcardmaatschappij ICS oplichtte via een phishingaanval is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter verstuurde de verdachte naar een groot aantal mensen "sms-bommen". Het ging om sms-berichten die van ICS afkomstig leken en naar een phishingsite wezen. De phishingsite vroeg slachtoffers om persoonlijke informatie en creditcardgegevens.

Met de verkregen creditcardgegevens werden vervolgens allerlei producten besteld. Het ging voornamelijk om elektronica zoals laptops en telefoons. De man bestelde echter ook een grote hoeveelheid vlees die in zijn vriezer werd aangetroffen. In zeker één geval had de verdachte als afleveradres het adres van een buurjongen opgegeven. Verder bleek de man meerdere leadlijsten in zijn bezit te hebben, met gegevens van potentiële slachtoffers.

"De verdachte heeft zich gedurende zes maanden schuldig gemaakt aan oplichting van 54 slachtoffers", aldus de rechter. "Op geraffineerde wijze, door middel van phishing door sms-bommen naar zoveel mogelijk mensen te sturen, heeft de verdachte de slachtoffers doen geloven dat zij te maken hadden met hun creditcardmaatschappij (ICS), waarna zij in goed vertrouwen hun creditcardgegevens achterlieten. Op die manier heeft de verdachte volledig de beschikking gehad over de kredieten op de creditcards van zijn vele slachtoffers." Naast de gevangenisstraf moet de man ook verschillende slachtoffers vergoeden, waaronder ICS voor een bedrag van 35.000 euro.