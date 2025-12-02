Tor Project kondigt nieuw ontwikkelmodel aan voor Tor Browser

Het Tor Project heeft een nieuw ontwikkelmodel voor Tor Browser aangekondigd, wat gevolgen heeft voor testers en eindgebruikers. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Het Tor-netwerk is te gebruiken via Tor Browser, dat bestaat uit een aangepaste Firefox ESR-versie en software om verbinding met het Tor-netwerk te maken.

Firefox Extended Support Release (ESR) is een Firefox-versie die alleen maar beveiligingsupdates ontvangt. Deze versie is vooral bedoeld voor zakelijke omgevingen. Nieuwe features in Firefox worden daardoor minder vaak en op een later moment pas aan Tor Browser toegevoegd. Op dit moment brengt het Tor Project twee keer per jaar een "feature release" uit, met nieuwe features die eerder al door Mozilla aan Firefox zijn toegevoegd.

Vanaf volgend jaar zal er nog maar één keer per jaar een feature release verschijnen, gepland voor het derde kwartaal. Daarnaast is er ook een testversie van Tor Browser, genaamd Tor Browser Alpha. Deze testversie was altijd gebaseerd op Firefox ESR, maar het Tor Project heeft nu besloten de laatste standaard Firefox-versie te gaan gebruiken. Daardoor zullen er sneller nieuwe features in de testversie van Tor Browser beschikbaar zijn.

Volgens het Tor Project moet het nieuwe ontwikkelmodel ervoor zorgen dat men efficiënter Tor Browser kan ontwikkelen en onderhouden en stress bij ontwikkelaars wordt verminderd. Zo moet het eenvoudiger worden om nieuwe features aan de browser toe te voegen en met meer vertrouwen naar een nieuwe Firefox-versie voor Tor Browser over te stappen. Gebruikers van Tor Browser Alpha worden wel gewaarschuwd dat het nieuwe ontwikkelmodel voor potentieel minder veilige releases kan zorgen. Gebruikers die risico lopen, zich zorgen maken over hun privacy of een betrouwbare browser willen, worden opgeroepen de Alpha-versie niet te gebruiken.