Zorgen in Tweede Kamer over aangenomen Deens voorstel voor chatcontrole

In de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over een recent Deens voorstel voor chatcontrole dat door de EU-lidstaten is aangenomen. Het voorstel maakt de nu tijdelijke vrijwillige controle door techbedrijven permanent, met de mogelijkheid om die later te verplichten. Daarnaast bevat het voorstel ook verplichte online leeftijdsverificatie. Nu het voorstel is aangenomen kunnen er onderhandelingen tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement plaatsvinden.

Het demissionaire kabinet wilde zich eerst onthouden van stemming over het Deense voorstel, maar na een door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks-PvdA werd toegezegd dat Nederland toch tegen zou stemmen. De partij zegt zich zorgen te maken over het aangenomen voorstel. "Deze leden blijven kritisch op de mogelijke inbreuk op privacy, de risico’s voor de cyberveiligheid zoals beschreven door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de verplichte leeftijdsverificatie die zou worden ingevoerd zonder enig parlementair overleg", laat GroenLinks-PvdA tegenover demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid weten.

De partij wil van de bewindsman weten of hij inderdaad heeft tegengestemd, zoals hij eerder had aangegeven te zullen doen als de motie werd aangenomen. "Het is volgens de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie noodzakelijk om de zorgen over de CSAM-verordening vanuit Nederland blijvend kenbaar te maken in de triloogfase. Ondanks de wijzigingen in het Deense compromisvoorstel blijven zorgen over grondrechten in stand. Het advies van de AIVD is hierin doorslaggevend", laat de partij verder weten. De AIVD had eerder gewaarschuwd dat chatcontrole kwaadwillenden toegang tot grote hoeveelheden gegevens op mobiele telefoons kan geven en grote risico's voor de cyberweerbaarheid met zich meebrengt.

Tevens is de minister gevraagd of hij in Europa het standpunt van de Tweede Kamer wil blijven uitbrengen en er alles aan zal doen om de risico’s voor massale privacyschending en de cyberveiligheid weg te nemen. "Deze leden vragen aan de minister om uit te leggen hoe hij van plan is dat te doen. Kan hij een beeld schetsen van hoe lang de triloogfase volgens hem zal duren? Op welke momenten kan Nederland invloed uitoefenen tijdens de trilogen?" Een triloog is een informeel overleg waarin vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie wetsvoorstellen bespreken. Minister Van Oosten moet nog op de vragen reageren.