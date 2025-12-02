Minister moet uitleg geven over voorkomen van algemene online identificatieplicht

Demissionair minister Karremans moet uitleg geven over hoe wordt voorkomen dat er een algemene online identificatieplicht komt. De PVV stelde de bewindsman vragen naar aanleiding van de aankomende Telecomraad, die aanstaande vrijdag 5 december staat gepland. Afgelopen oktober ondertekenden Europese ministers tijdens de Telecomraad van die maand de "Jutland-verklaring", die onder ander pleit voor het invoeren van online leeftijdsverificatie. Tijdens de Telecomraad, die maandelijks plaatsvindt, bespreken Europese bewindspersonen onder andere doelstellingen op het gebied van telecom.

In vragen over de aanstaande Telecomraad stelt de PVV dat leeftijdsverificatie alleen proportioneel en per situatie mag worden ingezet. De partij vraagt de minister hoe hij garandeert dat leeftijdsverificatie nooit zal uitmonden in een algemene online identificatieplicht, die anonimiteit en privacy aantast. Verder wil de de partij dat het kabinet zich blijft verzetten tegen online leeftijdsverificatie. Dit omdat dit volgens de partij altijd een vorm van identificatie vereist en daarmee de deur opent naar een controlestaat. "Terwijl veiligheidsdiensten al in staat zijn om bij ernstige strafbare feiten de afzender te achterhalen." De minister moet de vragen van de PVV nog beantwoorden.

In antwoord op eerdere vragen over online leeftijdsverificatie stelde Karremans dat dit een zwaar middel is dat effect heeft op fundamentele rechten van mensen. "Daarom is de inzet van het kabinet dat in specifieke situaties moet worden afgewogen of de inzet ervan proportioneel is, en daadwerkelijk bijdraagt aan het doel en of er geen alternatief beschikbaar is dat minder inbreuk maakt op de rechten van betrokkene."

Volgens de minister is een algemene online identificatieplicht voor alle digitale diensten niet proportioneel. "Per digitale dienst moet worden bekeken of dat de risico’s van deze dienst de inzet van het middel van leeftijdsverificatie rechtvaardigen. Per digitale dienst moet dus worden gekeken of de inzet van leeftijdsverificatie proportioneel is."