American Express krijgt 1,5 miljoen euro boete voor illegaal plaatsen cookies

De Franse dochteronderneming van creditcardmaatschappij American Express heeft voor het illegaal plaatsen van cookies een boete van 1,5 miljoen euro gekregen. Volgens de Franse privacytoezichthouder CNIL, die de boete oplegde, heeft het bedrijf meerdere cookieregels overtreden. Zo plaatste American Express Carte France zonder toestemming trackingcookies. De trackers werden al geplaatst voordat gebruikers een cookievenster te zien kregen.
Wanneer gebruikers via het cookievenster lieten weten geen cookies te willen, werden er toch trackingcookies geplaatst. Verder bleef American Express eerder geplaatste trackingcookies uitlezen, ook al hadden gebruikers hun toestemming inmiddels ingetrokken. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de Franse toezichthouder mee laten wegen dat de regels voor het plaatsen van cookies al lange tijd bekend zijn. In het voordeel van American Express liet CNIL meewegen dat het bedrijf tijdens de procedure aanpassingen doorvoerde om zich aan de regels te houden. Onlangs kreeg de Franse uitgever Conde Nast wegens het illegaal plaatsen van cookies een boete van 750.000 euro opgelegd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.