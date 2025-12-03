India schrapt verplichte installatie van overheids-app voor telefoonfabrikanten

Na felle kritiek heeft de Indiase overheid besloten om de aangekondige verplichting voor telefoonfabrikanten, om op alle smartphones standaard een overheids-app te installeren, te schrappen. Het Indiase ministerie van Telecommunicatie had fabrikanten bevolen om alle telefoons standaard met de Sanchar Saathi-app te leveren. Daarbij moest het niet mogelijk voor gebruikers zijn om de app uit te schakelen of de werking ervan te beperken. Dit zorgde mede van burgerrechtenbewegingen voor kritiek, die waarschuwden dat de aanwezigheid van de app tot grootschalige surveillance kan leiden.

Sanchar Saathi is zowel een app als webportaal van het Indiase ministerie van Telecommunicatie waar burgers onder andere frauduleuze of ongewenste communicatie kunnen rapporteren. Ook is het mogelijk om gestolen of verloren telefoons te blokkeren. De app vraagt een groot aantal permissies, zo blijkt uit de privacy policy. Het gaat onder andere om de mogelijkheid om telefoonnummers te bellen en gesprekken te beheren, sms-berichten te versturen en toegang tot gespreks- en sms-logs, foto's en bestanden en de camera.

Telefoonfabrikanten kregen negentig dagen de tijd om aan het bevel te voldoen. Bronnen lieten tegenover persbureau Reuters weten dat Apple al had aangegeven de app niet standaard op iPhones te zullen installeren. Vandaag is de Indiase overheid met een kort persbericht gekomen waarin het laat weten dat de verplichte installatie was bedoeld om ervoor te zorgen dat meer mensen de app gaan gebruiken. Volgens de autoriteiten is het door het toenemende gebruik van de app toch niet nodig om de installatie ervan voor telefoonfabrikanten te verplichten, en is het bevel daarom ingetrokken.