Belgische politie wijst op risico's van AI-speelgoed: 'luistert voortdurend mee'

Speelgoed voorzien van AI-functionaliteit brengt allerlei risico's met zich mee voor de privacy en veiligheid van gebruikers, zo waarschuwt de Belgische politie vandaag. "Sommige AI-speeltjes luisteren voortdurend mee om te kunnen reageren. Daardoor kunnen ze gesprekken in huis opnemen en persoonlijke informatie zoals namen, adressen of gewoontes verzamelen, maar ook de stem en het gezicht van je kind herkennen", aldus de waarschuwing.

De Belgische politie voegt toe dat vaak ook onduidelijk is hoelang dit soort gegevens worden bewaard en wie er toegang toe heeft. Ook stellen de autoriteiten dat kinderen AI-speelgoed als een vriend zien en daardoor sneller persoonlijke informatie delen. Daarnaast kunnen AI-systemen verkeerde of ongepaste antwoorden geven. De Belgische politie adviseert om microfoons en camera's van AI-speelgoed uit te schakelen wanneer dat kan en het speelgoed helemaal uit te zetten wanneer het niet wordt gebruikt.