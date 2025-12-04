Nieuws
Belgische politie wijst op risico's van AI-speelgoed: 'luistert voortdurend mee'

donderdag 4 december 2025, 11:43 door Redactie, 3 reacties

Speelgoed voorzien van AI-functionaliteit brengt allerlei risico's met zich mee voor de privacy en veiligheid van gebruikers, zo waarschuwt de Belgische politie vandaag. "Sommige AI-speeltjes luisteren voortdurend mee om te kunnen reageren. Daardoor kunnen ze gesprekken in huis opnemen en persoonlijke informatie zoals namen, adressen of gewoontes verzamelen, maar ook de stem en het gezicht van je kind herkennen", aldus de waarschuwing.

De Belgische politie voegt toe dat vaak ook onduidelijk is hoelang dit soort gegevens worden bewaard en wie er toegang toe heeft. Ook stellen de autoriteiten dat kinderen AI-speelgoed als een vriend zien en daardoor sneller persoonlijke informatie delen. Daarnaast kunnen AI-systemen verkeerde of ongepaste antwoorden geven. De Belgische politie adviseert om microfoons en camera's van AI-speelgoed uit te schakelen wanneer dat kan en het speelgoed helemaal uit te zetten wanneer het niet wordt gebruikt.

Reacties (3)
Vandaag, 12:04 door Named
De enige AI die ik vertrouw draait lokaal zonder verbinding met servers van de fabrikant...

Trouwens, datzelfde geld voor mijn wasmachine: geen verbinding met het internet toegestaan!
(Wasmachines hoeven geen 3 gigabyte per dag te verstoken...)

De toekomst word eng; Vind ik niet leuk.
Vandaag, 12:24 door Anoniem
Door Named: De enige AI die ik vertrouw draait lokaal zonder verbinding met servers van de fabrikant...
De toekomst word eng; Vind ik niet leuk.

Ook een lokaal draaiende AI vertrouw ik niet.
Niet voor 100% in ieder geval.
Agv oa. biassen, hallucinaties, gokken naar het antwoord als ze het niet echt weten.
Het gebrek aan bronvermelding/annotatie (als je daar naar vraagt) is ook zeer storend.
Vandaag, 12:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Named: De enige AI die ik vertrouw draait lokaal zonder verbinding met servers van de fabrikant...
De toekomst word eng; Vind ik niet leuk.

Ook een lokaal draaiende AI vertrouw ik niet.
Niet voor 100% in ieder geval.
Agv oa. biassen, hallucinaties, gokken naar het antwoord als ze het niet echt weten.
Het gebrek aan bronvermelding/annotatie (als je daar naar vraagt) is ook zeer storend.
Ik vertrouw mezelf niet eens, laat staan een AI, dat is zeer verontrustend.
