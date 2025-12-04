Noyb: mensen hebben voorkeur voor gratis dienst met trackingvrije advertenties

Internetgebruikers hebben een voorkeur voor het gratis gebruik van online diensten, waarbij er vervolgens trackingvrije advertenties worden getoond. Dat stelt privacyorganisatie noyb op basis van eigen onderzoek naar het 'Pay or Okay' model dat steeds meer websites hanteren. Hierbij hebben gebruikers alleen de keuze uit een betaalde optie, of het verstrekken van hun persoonlijke gegevens voor het tonen van gerichte advertenties.

Volgens noyb kiezen de meeste mensen in deze situatie voor de optie waarbij hun gegevens worden gebruikt, ook al is dat niet wat ze echt willen. Wanneer er ook kan worden gekozen uit een gratis optie met trackingvrije advertenties, blijkt dat zeven op de tien mensen hiervoor kiest. Noyb stelt dat deze uitkomst laat zien dat gebruikers het prima vinden dat websites advertenties tonen om rond te komen, zolang er maar geen tracking plaatsvindt.

"Met Pay or Okay worden gebruikers verplicht een privacybelasting te betalen als ze hun recht op online privacy willen behouden. Aanbieders kunnen natuurlijk geld vragen in ruil voor toegang tot een dienst die ze bieden, zoals Netflix voor televisieseries of Spotify voor muziek, maar Pay or Okay-systemen proberen gebruikers zonder dat er iets tegenover staat te laten betalen voor hun privacyrechten", aldus noyb. De privacyorganisatie merkt op dat de AVG stelt dat gebruikers een echte, vrije keuze moeten hebben als ze toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens.