VK geeft bedrijf wegens 'niet robuuste' leeftijdsverificatie 1,1 miljoen euro boete

De Britse telecomtoezichthouder Ofcom heeft een bedrijf uit Belize een boete van omgerekend 1,1 miljoen euro opgelegd omdat het geen 'robuuste' online leeftijdsverificatie toepast. Sinds juli is er wetgeving in het Verenigd Koninkrijk van kracht waardoor allerlei websites verplicht zijn om de leeftijd van hun bezoekers te verifiëren. Volgens Ofcom voldoet de AVS Group, dat een aantal pornografische websites exploiteert, niet aan deze vereiste.

AVS maakt wel gebruik van leeftijdsverificatie, maar die is volgens de Britse telecomtoezichthouder niet effectief. Daarop heeft het besloten het bedrijf een boete van 1 miljoen pond op te leggen, wat omgerekend meer dan 1,1 miljoen euro is. AVS heeft 72 uur de tijd gekregen om voor de eigen websites "effectieve leeftijdsverificatie" toe te passen, anders zal er elke dag dat dit niet gebeurt een boete van duizend pond worden opgelegd.

Daarnaast heeft Ofcom het bedrijf een boete van 50.000 pond gegeven omdat het niet reageert op een 'juridisch bindend informatieverzoek', aldus de toezichthouder. Voor elke dag dat het bedrijf niet reageert zal het een boete van 300 pond krijgen, met een maximum van zestig dagen. De Britse toezichthouder stelt dat het ook bezig is met onderzoek naar andere aanbieders.

Volgens Ofcom is online leeftijdsverificatie nodig om kinderen op internet te beschermen. Critici stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Eerder bleek al dat Britse internetgebruikers op grote schaal gebruikmaken van vpn-diensten om de verplichte leeftijdscontroles te omzeilen.