Cloudflare meldt opnieuw storing, allerlei websites en diensten onbereikbaar - update

vrijdag 5 december 2025, 10:08 door Redactie, 1 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 10:24

Internetbedrijf Cloudflare heeft opnieuw te maken gekregen met een storing waardoor allerlei websites en diensten onbereikbaar zijn. Volgens de statuspagina van het bedrijf doen de problemen zich voor bij de Cloudflare Dashboard en Cloudflare API service. Daardoor kunnen websites van klanten foutmeldingen tonen. Verschillende bedrijven en sites die van Cloudflare gebruikmaken geven op het moment van schrijven de melding "500 Internal Server Error - cloudflare". Het gaat onder andere om de website Downdetector.com, waarop te zien is wanneer websites down zijn. Websites en diensten gebruiken de Cloudflare API om van de diensten van het internetbedrijf gebruik te kunnen maken. Cloudflare biedt onder andere bescherming tegen ddos-aanvallen en load balancing.

Drie weken geleden kreeg Cloudflare met een grote storing te maken waardoor websites en diensten wereldwijd urenlang offline waren. Volgens Cloudflare was het probleem veroorzaakt door een "latente bug". In een uitgebreidere analyse stelde Cloudflare dat de oorzaak lag in een wijziging van de permissies van een databasesysteem. Die analyse is op het moment van schrijven door de huidige storing ook niet bereikbaar. Wel is die via het Internet Archive te vinden.

Update

Cloudflare meldt in een update dat het een fix heeft uitgerold en het incident is verholpen. Verdere details zijn niet gegeven. De storing duurde ongeveer een half uur in totaal.

Vandaag, 10:43 door Named
Oeps! Nu heeft mijn website ineens een hogere uptime dan Cloudflare! :-)

Dit is weer een les dat decentralisatie er met een reden is en dat vertrouwen op externe diensten met risico komt.
Het gaat nog een keer gebeuren dat door een cyberaanval of megafout een hele hyperscaler permanent offline gaat.
Als je dan daar jouw hele dienst op had gebouwd dan is dat niet te herstellen, met alle gevolgen van dien.
