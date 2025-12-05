Cloudflare meldt opnieuw storing, allerlei websites en diensten onbereikbaar - update

Internetbedrijf Cloudflare heeft opnieuw te maken gekregen met een storing waardoor allerlei websites en diensten onbereikbaar zijn. Volgens de statuspagina van het bedrijf doen de problemen zich voor bij de Cloudflare Dashboard en Cloudflare API service. Daardoor kunnen websites van klanten foutmeldingen tonen. Verschillende bedrijven en sites die van Cloudflare gebruikmaken geven op het moment van schrijven de melding "500 Internal Server Error - cloudflare". Het gaat onder andere om de website Downdetector.com, waarop te zien is wanneer websites down zijn. Websites en diensten gebruiken de Cloudflare API om van de diensten van het internetbedrijf gebruik te kunnen maken. Cloudflare biedt onder andere bescherming tegen ddos-aanvallen en load balancing.
Drie weken geleden kreeg Cloudflare met een grote storing te maken waardoor websites en diensten wereldwijd urenlang offline waren. Volgens Cloudflare was het probleem veroorzaakt door een "latente bug". In een uitgebreidere analyse stelde Cloudflare dat de oorzaak lag in een wijziging van de permissies van een databasesysteem. Die analyse is op het moment van schrijven door de huidige storing ook niet bereikbaar. Wel is die via het Internet Archive te vinden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.