Cloudflare meldt opnieuw storing, allerlei websites en diensten onbereikbaar - update

Internetbedrijf Cloudflare heeft opnieuw te maken gekregen met een storing waardoor allerlei websites en diensten onbereikbaar zijn. Volgens de statuspagina van het bedrijf doen de problemen zich voor bij de Cloudflare Dashboard en Cloudflare API service. Daardoor kunnen websites van klanten foutmeldingen tonen. Verschillende bedrijven en sites die van Cloudflare gebruikmaken geven op het moment van schrijven de melding "500 Internal Server Error - cloudflare". Het gaat onder andere om de website Downdetector.com, waarop te zien is wanneer websites down zijn. Websites en diensten gebruiken de Cloudflare API om van de diensten van het internetbedrijf gebruik te kunnen maken. Cloudflare biedt onder andere bescherming tegen ddos-aanvallen en load balancing.

Drie weken geleden kreeg Cloudflare met een grote storing te maken waardoor websites en diensten wereldwijd urenlang offline waren. Volgens Cloudflare was het probleem veroorzaakt door een "latente bug". In een uitgebreidere analyse stelde Cloudflare dat de oorzaak lag in een wijziging van de permissies van een databasesysteem. Die analyse is op het moment van schrijven door de huidige storing ook niet bereikbaar. Wel is die via het Internet Archive te vinden.

Update

Cloudflare meldt in een update dat het een fix heeft uitgerold en het incident is verholpen. Verdere details zijn niet gegeven. De storing duurde ongeveer een half uur in totaal.