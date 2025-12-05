Nieuws
image

Minister wijst op risico's van cloudgebruik door Nederlandse zorg

vrijdag 5 december 2025, 11:43 door Redactie, 2 reacties

Het gebruik van clouddiensten door Nederlandse zorginstanties neemt allerlei risico's met zich mee. Dat schrijft demissionair Bruijn van Volksgezondheid in een brief over informatieveiligheid in de zorg aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman worden steeds vaker zorgaanbiederinformatiesystemen (XIS’en) of elektronische patiëntendossiers (EPD’s) in de cloud ondergebracht. De cloud is echter steeds vaker het doelwit van aanvallen en het vergroot de afhankelijkheid van cloudaanbieders, voegt Bruijn toe.

"Ook voor de zorgsector herken ik naast de voordelen en kansen, de risico’s van cloudgebruik. Het is essentieel dat zorgaanbieders de voor- en nadelen van cloudoplossingen afwegen en de juiste maatregelen nemen", schrijft de minister in zijn brief. Hij adviseert zorginstellingen om het Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik voor de Rijksoverheid te gebruiken, om zo de risico's in kaart te brengen.

Dit kader is volgens de minister generiek genoeg dat ook zorginstellingen ermee aan de slag kunnen. Of het inderdaad voldoende bruikbaar is zal de bewindsman de komende maanden met de zorgsector bespreken. Mocht dit niet het geval zijn, zegt Bruijn met een apart afwegingskader voor de zorg te komen.

Afsluitend stelt de minister dat het aan zorgaanbieders is om de handschoen op te pakken. "Ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke kaders en actief sturen op informatieveilig gedrag van medewerkers. De veranderende omgeving vraagt om intensivering. Verder is het essentieel dat zij afspraken maken met hun leveranciers en dat die leveranciers voldoen aan de aan hen gestelde normen."

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 11:58 door Anoniem
Geldt dat dan ook voor overheidsdiensten die in de cloud of Amerikaanse servers opgeslagen worden ?
Reageer met quote
Vandaag, 11:59 door Anoniem
In de huidige geopolitieke realiteit, waarbij er zelfs al een ministerie persoonlijk geadresseerde boekjes met 'voorzorgsmaatregelen' stuurt, is het toch wel bijzonder dat er (voor met name de ziekenhuis-) zorg geen beleid bestaat hoeveel weken (en niet uren) zij zorg moeten kunnen continueren zonder externe digitale paden.

Water- en dieselvoorzieningen zijn dan essentiële randvoorwaarden die een overheid zou moeten kunnen garanderen; nu moet iedere zorginstelling daar zelf een eigen plan voor bedenken, als ze al de mogelijkheid hebben daar iets mee te doen (generatoren, pompen enz.)
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image