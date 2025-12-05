Minister wijst op risico's van cloudgebruik door Nederlandse zorg

Het gebruik van clouddiensten door Nederlandse zorginstanties neemt allerlei risico's met zich mee. Dat schrijft demissionair Bruijn van Volksgezondheid in een brief over informatieveiligheid in de zorg aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman worden steeds vaker zorgaanbiederinformatiesystemen (XIS’en) of elektronische patiëntendossiers (EPD’s) in de cloud ondergebracht. De cloud is echter steeds vaker het doelwit van aanvallen en het vergroot de afhankelijkheid van cloudaanbieders, voegt Bruijn toe.

"Ook voor de zorgsector herken ik naast de voordelen en kansen, de risico’s van cloudgebruik. Het is essentieel dat zorgaanbieders de voor- en nadelen van cloudoplossingen afwegen en de juiste maatregelen nemen", schrijft de minister in zijn brief. Hij adviseert zorginstellingen om het Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik voor de Rijksoverheid te gebruiken, om zo de risico's in kaart te brengen.

Dit kader is volgens de minister generiek genoeg dat ook zorginstellingen ermee aan de slag kunnen. Of het inderdaad voldoende bruikbaar is zal de bewindsman de komende maanden met de zorgsector bespreken. Mocht dit niet het geval zijn, zegt Bruijn met een apart afwegingskader voor de zorg te komen.

Afsluitend stelt de minister dat het aan zorgaanbieders is om de handschoen op te pakken. "Ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke kaders en actief sturen op informatieveilig gedrag van medewerkers. De veranderende omgeving vraagt om intensivering. Verder is het essentieel dat zij afspraken maken met hun leveranciers en dat die leveranciers voldoen aan de aan hen gestelde normen."