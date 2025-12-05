Kabinet: financiële sector moet minder afhankelijk worden van Big Tech

De financiële sector in Nederland moet minder afhankelijk worden van Big Tech, zo vindt het demissionaire kabinet. Onlangs waarschuwden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuw rapport voor de afhankelijkheid van banken en financiële instellingen van Amerikaanse techbedrijven, wat kan leiden tot concentratie- en systeemrisico’s.

In de praktijk blijken veel banken van dezelfde IT-aanbieders en infrastructuren gebruik te maken, waardoor concentratie- en systeemrisico’s zijn ontstaan. "Een paar grote, wereldwijd opererende digitale dienstverleners, de zogeheten hyperscalers, zijn de afgelopen jaren het hele speelveld gaan domineren", aldus het rapport. "Door complexe ketens van onderaannemers en gedeelde infrastructuren kunnen storingen en cyberincidenten bij IT-dienstverleners meerdere instellingen tegelijkertijd raken", meldde het rapport verder.

GroenLinks-PvdA vroeg minister Heinen van Financiën om opheldering en wilde onder andere weten of de bewindsman bereid is bij te dragen aan een financiële sector die minder afhankelijk is van Amerikaanse techgiganten. "Het kabinet vindt het van belang dat de afhankelijkheid binnen de financiële sector wordt afgebouwd. Dit vraagt een brede Europese aanpak, want Nederland kan dit niet zelfstandig. Op dit moment lopen er verschillende initiatieven binnen de EU ter bevordering van digitale autonomie."

Volgens de minister zijn er op dit moment geen sectorspecifieke initiatieven voor het verminderen van cloudafhankelijkheden, maar draagt de bredere inzet op het verminderen van cloudafhankelijkheden bij aan het afbouwen van afhankelijkheden in de financiële sector. Daarnaast zegt Heinen dat er contact is met banken en toezichthouders om mogelijke risico’s voor de financiële sector in kaart te brengen en scenario’s uit te werken.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann wilde ook van de minister weten welke obstakels op dit moment verdere Europese samenwerking voor meer digitale autonomie in de weg zitten. "Het is lastig voor Europese cloudaanbieders om het hoge tempo waarop de cloudmarkt evolueert bij te houden en effectief te concurreren met kapitaalkrachtige niet-Europese cloudaanbieders", reageert Heinen. Hij wijst naar onderzoek waaruit blijkt dat er hoogwaardige Europese clouddiensten op de markt worden aangeboden, maar dat de aanbieders van deze diensten een minder geïntegreerd dienstenpakket aanbieden dan de Amerikaanse techbedrijven.