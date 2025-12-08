Cloudflare: grote storing veroorzaakt door aanpassing wegens React-lek

De grote Cloudflare-storing die zich vorige week voordeed, en waardoor allerlei websites en diensten onbereikbaar waren, werd volgens het internetbedrijf veroorzaakt door een aanpassing die het wegens een kwetsbaarheid in React Server Components doorvoerde. Afgelopen vrijdag zorgde de storing ervoor dat ongeveer een half uur lang allerlei websites de foutmelding "500 Internal Server Error - cloudflare" gaven. Een paar weken geleden zorgde een ander probleem bij Cloudflare ervoor dat websites urenlang onbereikbaar waren.

Cloudflare biedt verschillende diensten, waaronder firewalling en load balancing. De Web Application Firewall (WAF) van het internetbedrijf inspecteert HTTP requests die websites ontvangen op de aanwezigheid van malicious code. Hiervoor wordt de inhoud van het HTTP request door de Cloudflare-proxy gebufferd, waarna de inspectie plaatsvindt. Cloudflare heeft hiervoor een buffergrootte van 128KB gereserveerd. Vorige week waarschuwden overheidsdiensten en security- en techbedrijven voor een kritieke kwetsbaarheid in React Server Components.

React is een zeer populaire library voor het ontwikkelen van gebruikersinterfaces voor webapplicaties. Daarnaast is het onderdeel van verschillende andere development frameworks, waaronder Next.js. Een kritiek beveiligingslek (CVE-2025-55182, React2Shell) in React Server Components zorgt ervoor dat een aanvaller door het versturen van speciaal geprepareerde HTTP requests code op de onderliggende server kan uitvoeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

Naar aanleiding van de kwetsbaarheid besloot Cloudflare de buffergrootte aan te passen naar 1MB. Tijdens de uitrol van deze aanpassing werd ontdekt dat de interne WAF-testtool van Cloudflare deze aangepaste buffergrootte niet ondersteunde. Volgens Cloudflare was deze interne testtool op dat moment niet nodig en had geen impact op het verkeer van klanten. Daarop werd de testtool uitgeschakeld. Het uitschakelen van de testtool zorgde bij één van de Cloudflare-proxies voor een "error state", waardoor websites van klanten de 500 HTTP error foutmelding gaven. Na een klein half uur werd het probleem verholpen.

Cloudflare zegt dat het deze week met uitgebreide informatie komt over de maatregelen die het gaat nemen om toekomstige storingen te voorkomen. Deze maatregelen waren deels al na de grote storing van november genomen. Zolang deze activiteiten niet zijn afgerond zegt Cloudflare geen aanpassingen aan het netwerk door te voeren.