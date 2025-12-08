Privacytoezichthouders pleiten voor online shopping zonder verplicht account

Internetgebruikers zouden online producten moeten kunnen aanschaffen zonder dat ze hiervoor verplicht een account moeten aanmaken, zo stellen de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB. De toezichthouders vinden dat webshops een 'gast' modus zouden moeten aanbieden voor het plaatsen van bestellingen zonder een account te creëren, of de optie om vrijwillig een account aan te maken. Door deze aanpak wordt het verzamelen en verwerken van persoonlijke data beperkt (pdf).

Alleen in bepaalde gevallen kan het nodig zijn om het aanmaken van een account te verplichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om abonnementsdiensten of het aanbieden van exclusieve aanbiedingen. "Anders zou het verplicht aanmaken van online accounts als onrechtmatig moeten worden beschouwd, omdat het in strijd met Artikel 6(1) van de AVG is", aldus de Europese privacytoezichthouders. Het aanmaken van een account is namelijk in de meeste gevallen niet vereist voor het beoogde doel, namelijk het aanschaffen van een product.

"Het aanbieden van de mogelijkheid aan de gebruiker om een account aan te maken of als gast door te gaan lijkt de meest effectieve manier om persoonlijke data rechtmatig te verzamelen. Het draagt ook bij aan een veiligere online omgeving, meer in lijn met de principes van transparantie, dataminimalisatie en de verplichting van databescherming by default en by design", zo concluderen de Europese privacytoezichthouders in een reeks aanbevelingen over de juridische basis voor het verplicht aanmaken van accounts voor webshops. Het publiek kan op de aanbevelingen reageren, waarna de EDPB met een definitieve versie komt.