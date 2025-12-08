Meta komt na miljoenenboete met optie voor minder gepersonaliseerde reclame

Meta komt na een miljoenenboete die het eerder dit jaar kreeg opgelegd met een optie voor minder gepersonaliseerde reclame op Facebook en Instagram, zo laat de Europese Commissie vandaag weten. Brussel gaf het Amerikaanse techbedrijf in april een boete van 200 miljoen euro wegens het overtreden van de Digital Markets Act (DMA) met het 'betaal of oké' model op Facebook en Instagram.

Onder de DMA moeten poortwachters zoals Meta toestemming aan gebruikers vragen voor het combineren van hun persoonlijke data tussen verschillende diensten. Gebruikers die geen toestemming geven moeten nog steeds toegang tot een minder gepersonaliseerd maar gelijkwaardig alternatief hebben. Eind 2023 kwam Meta het 'betaal of oké' model. Als onderdeel van dit model moeten gebruikers van Facebook of Instagram een maandelijks bedrag per maand per account betalen.

Gebruikers die dit bedrag niet kunnen of willen betalen, gaan er automatisch mee akkoord dat ze worden gevolgd en hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt. Vorig jaar stelde de Europese Commissie dat dit model in strijd is met de DMA-wetgeving. Volgens Brussel gaf het model gebruikers niet de verplichte specifieke keuze voor een dienst die minder van hun persoonlijke data gebruikt, maar verder gelijk is aan de dienst met de gepersonaliseerde advertenties.

Het model van Meta zorgt ervoor dat gebruikers niet hun recht kunnen uitoefenen om vrijelijk toestemming te geven voor het combineren van hun persoonlijke data. Nu meldt de Europese Commissie dat gebruikers straks de optie krijgen om minder persoonlijke data te delen en zo minder gepersonaliseerde advertenties te krijgen. De optie zal volgende maand aan gebruikers in de EU worden aangeboden. Brussel geeft geen verdere informatie over de persoonlijke gegevens die Meta wel zal blijven verzamelen.

De Europese burgerrechtenbeweging EDRi had felle kritiek op de boete van de Europese Commissie, die het veel te laag vond. "Wij maken ons zorgen over de lage boetes, een schijntje voor Big Tech-bedrijven zoals Meta en Apple, zoals een recent onderzoek laat zien. Beide bedrijven hebben een verleden van het spelen van compliance-spelletjes met toezichthouders, waarbij ze het slechts als een formaliteit beschouwen."