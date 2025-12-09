Zuid-Koreaanse politie doet inval bij bedrijf dat gegevens van 30 miljoen mensen lekte

De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval bij retailgigant Coupang gedaan, wegens een datalek waarbij de gegevens van ruim 33 miljoen mensen werden buitgemaakt. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen en bestelgeschiedenis, die over een periode van meerdere maanden werden gestolen. Zuid-Korea telt bijna 52 miljoen inwoners, wat inhoudt dat het datalek 65 procent van de bevolking raakt. Het is daarmee één van de grootste datalekken in de geschiedenis van het land.
De politie heeft nu een inval bij Coupang gedaan om informatie over het datalek veilig te stellen. Het gaat om onderzoek naar een medewerker die van het datalek wordt verdacht en of de beveiliging van Coupang te wensen overliet. De Zuid-Koreaanse politie deed al onderzoek op basis van gegevens die de retailer zelf had verstrekt, maar de autoriteiten zagen aanleiding om nu een inval te doen, zo meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.
De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung noemde het vorige week "werkelijk verbijsterend" dat Coupang de ongeautoriseerde toegang tot systemen vijf maanden lang niet opmerkte. Hij riep ook op tot zwaardere boetes voor bedrijven die de gegevens van klanten lekken.
