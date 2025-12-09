Mastodon roept overheid op om via open platforms met burger te communiceren

Het gedecentraliseerde socialmediaplatform Mastodon heeft overheden wereldwijd opgeroepen om via open platforms met hun burgers te communiceren, in plaats van de systemen van techbedrijven te gebruiken die vereisen dat mensen een account aanmaken en persoonlijke data delen. Onlangs stelde demissionair minister Karremans van Economische Zaken dat de Rijksoverheid wel op Facebook en Instagram actief moet zijn omdat daar miljoenen Nederlanders zitten en er geen geschikte alternatieve platforms beschikbaar zijn.

Volgens Hannah Aubry van Mastodon communiceren overheidsinstanties vaak via het "censuurfilter" van bedrijven die niet de belangen van mensen of de samenleving dienen. "Ze laten hun boodschap bepalen door de grillen van wereldvreemde en overbetaalde mensen die vinden dat ze ongecontroleerde macht zouden moeten hebben. Dit kunnen we niet toestaan", aldus Aubry. Ze voegt toe dat overheidsinstanties via Mastodon wel de controle over hun eigen communicatie hebben.

Aubry noemt het verder ontmoedigend dat overheidsinstanties zo vaak toegeven aan de grillen van de tech-industrie en individuen. "De belofte van de fediverse is de belofte van een betere weg voorwaarts: vrij van advertenties en manipulatieve algoritmes, een plek gebouwd door en voor mensen zoals jij, waar onze soevereiniteit een recht is en geen privilege."