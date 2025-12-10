Nieuws
Gemeentedata burger voor het eerst gekoppeld aan Europese digitale ID-wallet

woensdag 10 december 2025, 09:44 door Redactie, 6 reacties

Voor het eerst zijn gegevens van een burger waar een Nederlandse gemeente over beschikt gekoppeld aan de wallet voor de Europese digitale identiteit. "Deze stap brengt Nederlandse overheden dichter bij de implementatie van Europese wet- en regelgeving, zoals de Single Digital Gateway (SDG) en de eIDAS-verordening", zo laat Digitale Overheid weten, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit (EUDI) te accepteren.

De koppeling van de gemeentedata met de Europese digitale ID-wallet vond plaats tijdens een hackathon. Een geboortebewijs van een inwoner uit de gemeente Rijswijk werd opgehaald en in de wallet geladen. Volgens Digitale Overheid kunnen gemeenten straks via één uniforme koppeling gegevens zowel nationaal als Europees ontsluiten en zo aan meerdere wettelijke verplichtingen voldoen. Ook zou het burgers in staat moeten stellen om sneller en eenvoudiger officiële documenten op te vragen en te delen.

Onlangs waarschuwde stichting Privacy First de Europese Commissie nog voor risico's van overidentificatie met de Europese digitale identiteit en afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven om het identiteitsbewijs te kunnen gebruiken.

Vandaag, 09:47 door Anoniem
Ìk wil de opt out doen, hoe doe ik dit zodat ik niet mee ga in deze test?
Vandaag, 10:05 door Drs Security en Privacy
Als dit een "Hackaton" was, hoe lek is die hele EUDI applicatie dan eigenlijk?
Aangezien die gebouwd is op Amerikaanse, in de laatste jaren in elkaar geflanste, protocollen, tja.
Vandaag, 10:25 door Anoniem
Hoe lang gaat het duren voordat, in strijd met alle gedane toezeggingen, in de EU organisaties gaan opstaan die zeggen dat ze ALLEEN nog digitale identificatie via de Singel Digital Gateway gaan accepteren, zodat een burger met zijn paspoort of rijbewijs voor een dichte deur komt te staan?

Gaat daartegen dan gehandhaafd worden? Of blijken alle burgerrechten dan, als puntje bij paaltje komt, boterzacht te zijn en dus niet te bestaan?

Krijgen we dan net zulk wrakkig "toezicht" op het identificatierecht van burgers als we nu hebben op het recht op privacy?

Zomaar wat vraagjes in deze voorbereidingsfase van een techno-dystopie.
Vandaag, 10:29 door Anoniem
Op zich zitten er goede dingen in. Ik woon in het buitenland en moet met een 2e soort DigiD inloggen in overheidsinstellingen.
Het zou veel gemakkelijker zijn als ik overal alle overheidszaken en pensioenen zou kunnen regelen met mijn Nl DigiD
Vandaag, 10:40 door Anoniem
ik vraag me af in welke context de hackaton werd gehouden? Was dat zoals in 2020 bijvoorbeeld Hugo de jonge voor de ontwikkeling van software (de corona app in dat geval) of was het echt om te kijken of bestaande software robuust bestand was tegen hacks en dat het geval bleek te zijn met de server koppeling van gemeente Rijswijk?
Met andere woorden, wordt hier het woord hackaton in totaal onjuiste context gebruikt?
Vandaag, 10:48 door Anoniem
Als ik https://digilab.overheid.nl/uploads/uniforme-bronontsluiting/2025-11-11%20Architectuur%20Uniforme%20bronontsluiting.pdf doorzoek op het woord "risico" dan krijg ik 0 resultaten. Oftewel, er is niet op kwetsbaarheden met de gekozen oplossing getest. Best wel opmerkelijk.
