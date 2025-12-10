Gemeentedata burger voor het eerst gekoppeld aan Europese digitale ID-wallet

Voor het eerst zijn gegevens van een burger waar een Nederlandse gemeente over beschikt gekoppeld aan de wallet voor de Europese digitale identiteit. "Deze stap brengt Nederlandse overheden dichter bij de implementatie van Europese wet- en regelgeving, zoals de Single Digital Gateway (SDG) en de eIDAS-verordening", zo laat Digitale Overheid weten, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit (EUDI) te accepteren.

De koppeling van de gemeentedata met de Europese digitale ID-wallet vond plaats tijdens een hackathon. Een geboortebewijs van een inwoner uit de gemeente Rijswijk werd opgehaald en in de wallet geladen. Volgens Digitale Overheid kunnen gemeenten straks via één uniforme koppeling gegevens zowel nationaal als Europees ontsluiten en zo aan meerdere wettelijke verplichtingen voldoen. Ook zou het burgers in staat moeten stellen om sneller en eenvoudiger officiële documenten op te vragen en te delen.

Onlangs waarschuwde stichting Privacy First de Europese Commissie nog voor risico's van overidentificatie met de Europese digitale identiteit en afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven om het identiteitsbewijs te kunnen gebruiken.