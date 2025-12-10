Minister vraagt zich af of Nederlander wel behoefte heeft aan digitale euro

Demissionair minister Heinen van Financiën vraagt zich af of Nederlanders wel behoefte aan de digitale euro hebben. Ook noemt de bewindsman het opmerkelijk hoe enorm andere landen nog gebaseerd zijn op cash. Heinen deed zijn uitspraken vorige week tijdens een debat van de vaste commissie voor Financiën, waar ook over de digitale euro werd gesproken.

Zo wilde JA21 van de minister weten waarom mensen de digitale euro zouden gebruiken. "In bijvoorbeeld de interface van je bank heb je dan namelijk je betaalrekening en krijg je daarnaast een digital euro wallet. Wat is dan precies het voordeel van die digital euro wallet? Waarom zou je die gebruiken? Wat is nou precies het voordeel?", stelde JA21-Kamerlid Hoogeveen de vraag aan Heinen.

"Gezien het private geld, de private initiatieven en het betalen met de NFC-chips in onze telefoons vraag ik me inderdaad af of er in Nederland behoefte aan is om daarnaast nog een eigen wallet op je telefoon te hebben", reageerde de minister. Hij voegde toe dat de digitale euro kan bijdragen aan onafhankelijkheid en soevereiniteit. "Maar ik ben het met u eens. In het alledaagse verkeer zullen heel veel mensen denken: ik betaal al digitaal; wat heb ik eraan? Daarom gaan we de digitale euro ook niet afdwingen."

Het CDA merkte op dat de Europese Centrale Bank (ECB) al begonnen is met de technische fase van de ontwikkeling van een digitale euro. "Is dat niet vreemd, aangezien het EU-wetgevingsproces nog helemaal niet is afgerond? Zijn ze echt overtuigd van het nut en de noodzaak van een digitale euro? De rapporteur van het Europees Parlement pleitte juist voor een bredere maatschappelijke en politieke afweging omdat het voorstel onvoldoende aansluit bij concrete maatschappelijke behoeften. Hoe kijkt de minister hiernaar?", wilde Kamerlid Inge van Dijk weten.

"Ze zijn de structuur aan het opzetten en kijken welk wettelijk kader erbij hoort", gaf Heinen als antwoord. "Uiteindelijk is het aan de besluitvorming in het Europees Parlement en de Raad. Ik vind het niet raar dat ze al bezig zijn met de vraag of het kan, hoe het er dan uitziet en hoe de vormgeving is. Voordat je op de groene knop drukt, moet het wel werken. Je moet ergens beginnen met bouwen."

Wat betreft de maatschappelijke behoefte aan een digitale euro is het volgens de minister eenvoudig: "Ik zou zeggen: als de behoefte er niet is, gebruik 'm dan niet. Ik ben het wat dat betreft met haar eens. Ik zit daar vrij ontspannen in. Ik vind het wel opmerkelijk hoe enorm andere landen nog gebaseerd zijn op cash, Duitsland voorop. We zien dat als een innovatief land, maar overal staan nog schoteltjes op tafel waar je muntgeld op legt. In België is dat ook zo. Je bent dan weer verwonderd hoe digitaal wij als Nederland zijn."

Deze week wordt er in Europa onderhandeld over de digitale euro. EU-voorzitter Denemarken had eerder al aangegeven dat het dit jaar nog wil dat de EU-lidstaten een positie over de digitale euro innemen. Het kabinet had laatst ook al laten weten dat het spoedig een akkoord wil.