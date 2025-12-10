Overheden willen einde aan standaard wachtwoorden in vitale sectoren

Opsporingsdiensten, ministeries en cyberagentschappen uit een groot aantal landen hebben leveranciers van vitale sectoren opgeroepen om te stoppen met het gebruik van standaard wachtwoorden in hun producten. Daarnaast worden vitale organisaties opgeroepen om standaard wachtwoorden binnen hun systemen te wijzigen. Aanleiding zijn aanvallen op vitale systemen waarbij aanvallers door middel van standaard wachtwoorden wisten binnen te dringen.

De oproep is afkomstig van de FBI, de Amerikaanse geheime dienst NSA, verschillende Amerikaanse ministeries, Europol, Eurojust, en cyberagentschappen en opsporingsdiensten uit Australië, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de diensten maken de aanvallers gebruik van redelijk eenvoudige methodes om systemen aan te vallen.

Zo worden scanners als Nmap en OpenVAS gebruikt om naar vanaf het internet toegankelijke VNC-services te zoeken. Vervolgens wordt er geprobeerd om via standaard of zwakke wachtwoorden op deze systemen in te loggen. De aanvallers zoeken specifiek naar poort 5900, gebruikt voor VNC. Virtual Network Computing (VNC) is software om op afstand systemen mee te kunnen bedienen. Het doel van de aanvallers zijn Human Machine Interfaces (HMI's) waarmee industriële systemen worden bediend.

De nu waargenomen aanvallen hebben nog geen grote impact gehad, maar volgens de overheidsdiensten is er een risico dat de aanvallen in de toekomst wel ernstige schade kunnen aanrichten, met echte, fysieke gevolgen. In de waarschuwing wordt vooral gewezen naar het belang om de authenticatie van vitale systemen goed te beveiligen en ervoor te zorgen dat ze niet direct vanaf het internet toegankelijk zijn als dat niet nodig is.

Vitale organisaties worden dan ook opgeroepen om systemen van het publieke internet af te halen, multifactorauthenticatie (MFA) toe te passen en alle standaard wachtwoorden binnen hun systemen aan te passen. Aan de andere kant worden systeemleveranciers van vitale sectoren verzocht om ervoor te zorgen dat hun apparatuur geen standaard wachtwoorden gebruikt. "Het gebruik van standaard wachtwoorden is de voornaamste kwetsbaarheid waarvan aanvallers misbruik maken om toegang tot systemen te krijgen", aldus de diensten.