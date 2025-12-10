OM eist gevangenisstraf van 8 maanden voor ddos-aanval op 112-centrale

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete geëist tegen een 47-jarige man uit Delft die via simboxen een ddos-aanval op de centrale van noodnummer 112 zou hebben uitgevoerd. In de periode van 1 tot en met 4 november 2022 en 19 tot en met 21 december 2022 vonden twee aanvalsgolven plaats, waarbij het alarmnummer door tientallen verschillende mobiele nummers meer dan 11.000 keer werd gebeld.

Volgens het OM zorgde de aanval ervoor dat lijnen tijdelijk werden geblokkeerd en de wachttijden onacceptabel hoog opliepen. Op basis van de frequentie en het ontbreken van locatiegegevens van de bellers werd aangenomen dat het om geautomatiseerde oproepen ging. Omdat door de aanval de toegang tot 112 werd belemmerd en het alarmnummer onderdeel is van de Nederlandse vitale infrastructuur, stelde het Team High Tech Crime (THTC) van de politie een onderzoek in.

Uit het onderzoek bleek dat de ddos-aanvallen via een netwerk van simboxen waren uitgevoerd. Een simbox is een apparaat dat meerdere simkaarten tegelijk kan bevatten en gebruikt wordt om telefoonverkeer via mobiele netwerken om te leiden. Callcenters maken er bijvoorbeeld gebruik van. Tijdens het onderzoek doet de politie invallen in woningen in Amsterdam en Vught, waarbij meerdere simboxen met honderden simkaarten in beslag worden genomen.

Aanvankelijk worden drie mannen als verdachte aangemerkt en verhoord. Samen met nog een andere man uit Delft blijkt het drietal betrokken bij een bedrijfje in simkaarten en de verhuur van telefoonnummers. De drie zouden een zakelijk conflict hebben met de andere man en gedurende het onderzoek ontstaat het vermoeden dat niet het aangehouden drietal, maar deze Delftenaar verantwoordelijk was voor de ddos-aanvallen.

De verdacht zou op afstand gebruik hebben gemaakt van de apparatuur van zijn zakenpartners, vermoedelijk om de politie op hun dak te sturen. Uit onderzoek naar de laptop, simboxen, desktop en de telefoon van de verdachte vindt de politie informatie die wijst op de betrokkenheid van de Delftenaar bij de aanvallen. "Juist omdat het hier gaat om een kritieke operationele infrastructuur die op meerdere momenten werd aangevallen en juist omdat de verdachte na de eerste aanvalsgolf gewoon doorging vindt het OM een gevangenisstraf in deze zaak passend en geboden", aldus het Openbaar Ministerie, dat naast de celstraf van acht maanden ook een geldboete van 400 euro heeft geëist.