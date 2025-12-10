Nieuws
image

AIVD publiceert voor het vijftiende jaar op rij cryptische kerstpuzzel

woensdag 10 december 2025, 16:24 door Redactie, 0 reacties

De AIVD heeft voor het vijftiende jaar op rij de kerstpuzzel gepubliceerd, die allerlei cryptische opgaven bevat. Volgens de inlichtingendienst is de puzzel ooit bedacht om het systematisch en logisch denken onder medewerkers te stimuleren. Sinds 2011 wordt de puzzel aan iedereen aangeboden. Op verzoek van schoolklassen kwam de AIVD een aantal jaar geleden ook met een juniorpuzzel. De puzzel is door medewerkers van de dienst gemaakt.

"Je hoeft geen doorgewinterde wiskundige of cryptoloog te zijn om onze puzzel goed te kunnen maken. Het is wel van belang dat je affiniteit hebt met puzzelen en beschikt over creativiteit en een flinke dosis doorzettingsvermogen", aldus de AIVD. Deelnemers aan de puzzel hebben tot donderdag 15 januari de tijd om hun antwoord in te sturen. Afhankelijk van het aantal inzendingen zal de uitslag dezelfde maand bekend worden gemaakt.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image