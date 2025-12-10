AIVD publiceert voor het vijftiende jaar op rij cryptische kerstpuzzel

De AIVD heeft voor het vijftiende jaar op rij de kerstpuzzel gepubliceerd, die allerlei cryptische opgaven bevat. Volgens de inlichtingendienst is de puzzel ooit bedacht om het systematisch en logisch denken onder medewerkers te stimuleren. Sinds 2011 wordt de puzzel aan iedereen aangeboden. Op verzoek van schoolklassen kwam de AIVD een aantal jaar geleden ook met een juniorpuzzel. De puzzel is door medewerkers van de dienst gemaakt.

"Je hoeft geen doorgewinterde wiskundige of cryptoloog te zijn om onze puzzel goed te kunnen maken. Het is wel van belang dat je affiniteit hebt met puzzelen en beschikt over creativiteit en een flinke dosis doorzettingsvermogen", aldus de AIVD. Deelnemers aan de puzzel hebben tot donderdag 15 januari de tijd om hun antwoord in te sturen. Afhankelijk van het aantal inzendingen zal de uitslag dezelfde maand bekend worden gemaakt.