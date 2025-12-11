Certificaatautoriteiten stoppen met mail, fax en post voor controle domeinhouder

Certificaatautoriteiten gaan stoppen met het gebruik van e-mail, sms, fax, telefoongesprekken en fysieke post om te controleren of de persoon die een tls-certificaat voor een domein aanvraagt ook de legitieme domeinhouder is. Het CA/Browser Forum heeft besloten om elf oudere methodes voor "Domain Control Validation" uit te faseren. Dit moet voorkomen dat aanvallers certificaten voor domeinen kunnen aanvragen die niet van hen zijn om daar vervolgens aanvallen mee uit te voeren, zo laat Google weten.

Het CA/Browser Forum is een consortium van certificate authorities en ontwikkelaars van browsers, besturingssystemen en andere PKI-applicaties dat zich bezighoudt met het opstellen van regels voor certificaten en certificaatautoriteiten. Certificaatautoriteiten geven de tls-certificaten uit die websites bijvoorbeeld gebruiken voor het opzetten van een versleutelde verbinding met bezoekers en identificatie.

Een domeinhouder die bij een certificaatautoriteit een tls-certificaat wil aanvragen moet aantonen dat hij de eigenaar van het domein is. Hiervoor zijn allerlei methodes beschikbaar. Zo kan de domeinhouder een DNS TEXT record aanmaken en daarin een door de certificaatautoriteit gegeven waarde plaatsen. Er zijn echter ook oudere methodes die volgens het CA/Browser Forum onvoldoende bescherming bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van sms, e-mail, fax en telefoongesprekken om te controleren of de aanvrager van een certificaat ook de domeinhouder is. Deze methodes worden nu uitgefaseerd.

"Door het uitfaseren van deze verouderde methodes, die gebruikmaken van zwakkere verificatiesignalen zoals fysieke post, telefoongesprekken of e-mail, sluiten we mogelijke openingen voor aanvallers en sturen we het ecosysteem naar geautomatiseerde, cryptografisch verifieerbare security", aldus Google. Volgens het techbedrijf zullen deze aanpassingen voor de meeste gebruikers onzichtbaar zijn. "En dat is precies het doel. Maar achter de schermen maken ze het lastiger voor aanvallers om certificaatautoriteiten te misleiden om certificaten uit te geven voor domeinen die ze niet bezitten."