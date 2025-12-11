EU-lidstaten stemmen op 19 december over voorstel voor digitale euro

De EU-lidstaten stemmen op 19 december over een voorstel voor de digitale euro, waarbij Nederland voor zal stemmen. Dat heeft demissionair minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de bewindsman is er tijdens het laatste overleg van 8 december voldoende voortgang over de digitale euro geboekt, waardoor er op 19 december over kan worden gestemd.

"Het betreft twee verordeningen die een juridische basis vormen voor de digitale euro (Digital Euro Regulation) en een verordening inzake contant geld als wettig betaalmiddel (Legal Tender Cash Regulation, LTCR). Zoals ik eerder aan uw Kamer schreef, heeft het Deens voorzitterschap de ambitie om tot een raadsakkoord te komen voor het pakket van de gemeenschappelijke munt. Het kabinet is voornemens om met de raadsposities in te stemmen."

Volgens Heinen voldoet het voorstel aan de wensen van het Nederlandse kabinet. "Nederland heeft zich vanaf de eerste onderhandelingen in de Raad actief ingezet voor een digitale euro die toegevoegde waarde heeft voor burgers en bedrijven, met een hoog niveau van privacy." De minister liet vorige week nog weten dat hij zich afvraagt of Nederlanders wel behoefte aan een digitale euro hebben.

Verder meldt Heinen dat in het voorstel voor de digitale euro is gekozen om in de eerste vijf tot maximaal tien jaar na uitgifte het maximale tarief dat aan winkeliers in rekening mag worden gebracht te koppelen aan de gemiddelde kosten in het nationale betalingsverkeer voor bestaande vergelijkbare betaalmethoden. Na deze transitiefase wordt de maximale hoogte van tarieven voor banken en betaaldienstverleners aangepast om aan te sluiten bij de daadwerkelijke kosten van een digitale-eurotransactie, "inclusief een redelijke winstmarge", merkt de bewindsman op.

Afsluitend stelt de minister dat het hier om een raadsakkoord gaat. Zodra het Europees Parlement een positie over de digitale euro heeft ingenomen zullen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, EU-lidstaten en het Europees Parlement plaatsvinden. Dat moet uiteindelijk tot een definitief akkoord leiden. "Zonder deze politieke besluitvorming kunnen de verordeningen niet in werking treden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ECB zonder politiek akkoord geen digitale euro kan uitgeven", aldus Heinen.